«Абакус центр» и семейная школа «СО-Знание» теперь объединились под новым названием — «Умитория» — пространство комплексного развития, где детям интересно, комфортно и по-настоящему важно быть собой.
«Умитория» переехала в новое уютное помещение в Зеленограде (корпус 1553) и расширила свои программы.
Впереди много вдохновляющих событий, и «Умитория» рада идти в этот путь вместе с вами.
Приходите на свободные места в семейную школу:
- 1 класс — 3 места
- 2, 3 классы — мест нет
- 4 класс — 2 места
- 5 класс — 2 места
- 6 класс — 2 места
- 7 класс — мест нет
- 8 класс — 1 место
- подготовка к школе — открыта запись
- столярная мастерская — открыта запись.
Чтобы оставаться на связи и делиться с вами интересными новостями и событиями, которых будет много в жизни пространства комплексного развития, «Умитория» приглашает вас присоединиться к клубу: ВКонтакте, Телеграм, Сайт
Телефон: 8-499-110-05-90
Телеграм: https://t.me/umitoria
WhatsApp: https://wa.me/79191004322
Адрес: Зеленоград, корпус 1553. Карты Яндекс
С любовью,
команда «Умитории»