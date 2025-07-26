«Абакус центр» и семейная школа «СО-Знание» теперь объединились под новым названием — «Умитория» — пространство комплексного развития, где детям интересно, комфортно и по-настоящему важно быть собой.

«Умитория» переехала в новое уютное помещение в Зеленограде (корпус 1553) и расширила свои программы.

Впереди много вдохновляющих событий, и «Умитория» рада идти в этот путь вместе с вами.