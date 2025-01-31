Багдасарян Инга Мухарбековна
Удаление любых доброкачественных новообразований любых размеров и в любом месте или любой сложности — радиоволновым методом у докторов-дерматовенерологов клиники «ЭстеДи»:
- к.м.н. Гетиа Тамары Борисовны
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Гетиа Тамара Борисовна
Фокина Римма Анатольевна
Палькина Ирина Николаевна
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