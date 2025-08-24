В детском центре «Мир» уже открыта запись на занятия:
- Комплексная подготовка к школе( обучение чтению и письму;математике);
- Нейрологопед;
- Нейропсихолог( СДВГ,СДВ,ЗПРР)
- Дефектолог( ЗПРР, аутизм, синдром Дауна);
- АВА-терапия;
- Мама и малыш (1,6-3,5 года);
- Раннее развитие интеллекта;
- ?"Запуск речи";
- Робототехника;
- Изостудия и творческие мастер-классы;
- Шахматы;
- Диагностики: логопед, нейропсихолог, дефектолог;
- Тёплая атмосфера
- Опытные педагоги практики
- Есть лицензия, возможна оплата маткапиталом
Запишитесь прямо сейчас, чтобы забронировать удобное время!
Зеленоград, корпус 2034, подъезд 6 — vk.com/mir_zelenograd
Сходня, 2-й Мичуринский тупик, д. 1, офисы 211-214 — vk.com/mir_deti
8-985-111-70-80 | 8-985-252-35-70
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости