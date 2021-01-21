В зеленоградской тюнинговой компании открыты четыре хорошо оплачиваемые вакансии:
- Швея по коже, мастер по пошиву кожаных салонов. З/п сдельная, от 80000 рублей.
Обязанности: раскрой, пошив кожей салонов автомобиля и нестандартных деталей по индивидуальным проектам.
Требования: иметь опыт работы по пошиву салонов кожей. Умение работать с тяжелыми материалами (кожа, алькантара).
Телефон: 8-927-003-03-32, 8-910-455-57-61 (дозваниваться).
- Начальник опытно-серийного производства. З/п 80000-200000 рублей.
Обязанности: оперативное управление цехами, монтажным отделом, конструкторами, снабжением, электриками (подробности по телефону). Производство интерьеров-трансформеров для автомобилей. В месяц делается 2-4 заказа.
Требования: опыт управления похожим производством от 5 лет (металлоконструкции, деревообработка, макетка), образование высшее техническое.
Телефон: 8-903-183-90-83 (дозваниваться), 8-910-455-57-61
- Инженер-конструктор опытно-серийного производства. Доступно для пенсионеров, студентов. З/п от 80000 рублей, надбавки, премии.
Обязанности: проектирование и разработка механизмов в CAD системах. Разработка КД в соответствии с ЕСКД на сложные технические изделия в области машиностроения.
Требования: образование высшее техническое, опыт работы. Знание устройства автомобиля, различных операций и процессов производства автомобильных деталей.
Телефон: 8-903-183-90-83 (дозваниваться), 8-910-455-57-61.
- Ученик слесарь-сборщик. Обучение на производстве. З/п на момент обучения — оклад по договоренности, далее сделка, з/п в перспективе от 60000 до 80000 рублей.
Обязанности: макетирование и сборка интерьеров автомобиля.
Требования: умение читать чертежи, собирать металлоконструкции, сварка, работа с напильником, умение пользоваться измерительным инструментом.
Телефон: 8-495-229-11-51, 8-495-120-21-80, 8-910-455-57-61 (дозваниваться).