Тюнинговая компания приглашает на работу: швей по коже, начальника производства, инженера-конструктора, ученика слесаря-сборщика 21.01.2021 Тюнинговая компани

В зеленоградской тюнинговой компании открыты четыре хорошо оплачиваемые вакансии:

  • Швея по коже, мастер по пошиву кожаных салонов. З/п сдельная, от 80000 рублей.

Обязанности: раскрой, пошив кожей салонов автомобиля и нестандартных деталей по индивидуальным проектам.
Требования: иметь опыт работы по пошиву салонов кожей. Умение работать с тяжелыми материалами (кожа, алькантара).
Телефон: 8-927-003-03-32, 8-910-455-57-61 (дозваниваться).

  • Начальник опытно-серийного производства. З/п 80000-200000 рублей.

Обязанности: оперативное управление цехами, монтажным отделом, конструкторами, снабжением, электриками (подробности по телефону). Производство интерьеров-трансформеров для автомобилей. В месяц делается 2-4 заказа.
Требования: опыт управления похожим производством от 5 лет (металлоконструкции, деревообработка, макетка), образование высшее техническое.
Телефон: 8-903-183-90-83 (дозваниваться), 8-910-455-57-61

  • Инженер-конструктор опытно-серийного производства. Доступно для пенсионеров, студентов. З/п от 80000 рублей, надбавки, премии.

Обязанности: проектирование и разработка механизмов в CAD системах. Разработка КД в соответствии с ЕСКД на сложные технические изделия в области машиностроения.
Требования: образование высшее техническое, опыт работы. Знание устройства автомобиля, различных операций и процессов производства автомобильных деталей.
Телефон: 8-903-183-90-83 (дозваниваться), 8-910-455-57-61.

  • Ученик слесарь-сборщик. Обучение на производстве. З/п на момент обучения — оклад по договоренности, далее сделка, з/п в перспективе от 60000 до 80000 рублей.

Обязанности: макетирование и сборка интерьеров автомобиля.
Требования: умение читать чертежи, собирать металлоконструкции, сварка, работа с напильником, умение пользоваться измерительным инструментом.
Телефон: 8-495-229-11-51, 8-495-120-21-80, 8-910-455-57-61 (дозваниваться).


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