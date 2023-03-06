Тюльпаны по 90 рублей от «Мяу Флауэрс» 06.03.2023 Реклама

Море тюльпанов самых разных сортов к 8 марта от интернет-магазина «Мяу Флауэрс»!

Классические тюльпаны — 90 рублей.

Пионовидные (многолепестковые) и сортовые тюльпаны 120-130 рублей.

Закажите уже сегодня здесь! Минимальная сумма заказа на 8 марта — 2500р. Бесплатная доставку по Зеленограду, Андреевке и Голубому. Интервал доставки — 3 часа. Например, 9.00-12.00.

Также в «Мяу» можно заказать стильные сборные букетики к 8 марта, весь ассортимент можно посмотреть здесь. Торопитесь, прием заказов может остановиться в любой момент!

Звоните и пишите: 8-925-098-98-88, здесь всегда рады ответить на ваши вопросы.

Метки:
цветы, мяу флауэрс
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