Море тюльпанов самых разных сортов к 8 марта от интернет-магазина «Мяу Флауэрс»!
Классические тюльпаны — 90 рублей.
Пионовидные (многолепестковые) и сортовые тюльпаны 120-130 рублей.
Закажите уже сегодня здесь! Минимальная сумма заказа на 8 марта — 2500р. Бесплатная доставку по Зеленограду, Андреевке и Голубому. Интервал доставки — 3 часа. Например, 9.00-12.00.
Также в «Мяу» можно заказать стильные сборные букетики к 8 марта, весь ассортимент можно посмотреть здесь. Торопитесь, прием заказов может остановиться в любой момент!
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