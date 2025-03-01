Тюльпаны к 8 марта. Отгрузка с 3 по 8 марта 01.03.2025 Peклама Милешкин Н.С. ИHH:773575455362 еrid:2Vtzqux8ZnE

  • Выращены из голландских луковиц 12+
  • Длина стебля 50-60 см
  • Крупные бутоны, разные цвета.
  • Упаковки по 20 шт., в коробке 400 шт.

По красоте и стойкости не сравнятся с ассортиментом в супермаркетах!

Прайс:

  • 90 рублей/шт от 1000 шт
  • 95 рублей/шт от 400 шт
  • 110 рублей/шт от 20 шт

Задать вопрос, сделать заказ, узнать условия можно по телефону:
+7-901-519-51-89
+7-995-920-22-93

Адрес: г Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд 5с5

Отгрузка возможна с 3 по 8 марта
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