- Выращены из голландских луковиц 12+
- Длина стебля 50-60 см
- Крупные бутоны, разные цвета.
- Упаковки по 20 шт., в коробке 400 шт.
По красоте и стойкости не сравнятся с ассортиментом в супермаркетах!
Прайс:
- 90 рублей/шт от 1000 шт
- 95 рублей/шт от 400 шт
- 110 рублей/шт от 20 шт
Задать вопрос, сделать заказ, узнать условия можно по телефону:
+7-901-519-51-89
+7-995-920-22-93
Адрес: г Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд 5с5
Отгрузка возможна с 3 по 8 марта
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