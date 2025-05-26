Лето — время для новых ярких впечатлений и творческих открытий. Детский городской лагерь «Танцевально-театральные лаборатории» приглашает детей 7-13 лет.
Двухнедельные смены проходят по будним дням с 10:00 до 16:00.
В программе:
- увлекательные занятия актерским мастерством и танцами
- творческие мастер-классы
- лекции и фильмы о мире театра
- прогулки и игровые активности.
Вкусные обеды включены в стоимость!
Одно из главных преимуществ — это возможность провести лето в творческой атмосфере, наполненной вдохновением и позитивом. Лагерь «Танцевально-театральные лаборатории» идеально подходит для тех, кто хочет открыть в себе новые таланты и получить яркие воспоминания на всю жизнь.
Скидки:
- семейная скидка -10%
- ранняя регистрация -15%
- для учеников «АртКлан» -5%.
Скидки суммируются.
Не упустите шанс сделать это лето особенным для вашего ребенка. Записывайтесь сейчас и подарите своему ребенку незабываемое творческое приключение.
Подробности и запись:
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