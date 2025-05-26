Двухнедельные смены проходят по будним дням с 10:00 до 16:00.

В программе:

увлекательные занятия актерским мастерством и танцами

творческие мастер-классы

лекции и фильмы о мире театра

прогулки и игровые активности.

Вкусные обеды включены в стоимость!

Одно из главных преимуществ — это возможность провести лето в творческой атмосфере, наполненной вдохновением и позитивом. Лагерь «Танцевально-театральные лаборатории» идеально подходит для тех, кто хочет открыть в себе новые таланты и получить яркие воспоминания на всю жизнь.

Скидки:

семейная скидка -10%

ранняя регистрация -15%

для учеников «АртКлан» -5%.

Скидки суммируются.

Не упустите шанс сделать это лето особенным для вашего ребенка. Записывайтесь сейчас и подарите своему ребенку незабываемое творческое приключение.