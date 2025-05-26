Творческие каникулы — в детском городском лагере «Танцевально-театральные лаборатории» 26.05.2025 Реклама Григорьева А.П. ИНН:773502920360 erid:2VtzqwSNfpx

Лето — время для новых ярких впечатлений и творческих открытий. Детский городской лагерь «Танцевально-театральные лаборатории» приглашает детей 7-13 лет.

Двухнедельные смены проходят по будним дням с 10:00 до 16:00.

В программе:

  • увлекательные занятия актерским мастерством и танцами
  • творческие мастер-классы
  • лекции и фильмы о мире театра
  • прогулки и игровые активности.

Вкусные обеды включены в стоимость!

Одно из главных преимуществ — это возможность провести лето в творческой атмосфере, наполненной вдохновением и позитивом. Лагерь «Танцевально-театральные лаборатории» идеально подходит для тех, кто хочет открыть в себе новые таланты и получить яркие воспоминания на всю жизнь.

Скидки:

  • семейная скидка -10%
  • ранняя регистрация -15%
  • для учеников «АртКлан» -5%.

Скидки суммируются.

Не упустите шанс сделать это лето особенным для вашего ребенка. Записывайтесь сейчас и подарите своему ребенку незабываемое творческое приключение.

Подробности и запись:
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