Для кого: дети 7-14 лет
Смены: с 10:00 до 17:00 или с 10:00 до 13:00 всё лето
Питание: перекус+обед+полдник
Почему родители выбирают нас:
— Каждый сезон — как отдельный мир: от фильмов до нейросетей
— Ребёнок не просто «в планшете», а творит сам
— Мягкая атмосфера, маленькие группы, опытные наставники
— Проекты, которые можно показать, сохранить и гордиться
— Каждый день — движение, польза и радость
Темы и даты сезонов 2025:
- 09-21 июня — Инженеры будущего
- 23 июня -04 июля — Медиа-герои
- 07 -18 июля — Цифровые гении
- 21 июля -01 августа — IT-Микс
- 04 августа — 15 августа — Дизайн-талант
- 18-29 августа — Покорители игр
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Подарите ребёнку каникулы, после которых он скажет: «Это было лучшее лето!»
Летние каникулы для детей в Зеленограде — Академия ТОП
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