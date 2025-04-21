Творческие каникулы для школьников в Зеленограде: от игр до нейросетей — Хочешь, чтобы лето запомнилось не только отдыхом, но и реальной пользой? 21.04.2025 Реклама АНО ДПО «Академия ТОП» Филиал «Академия ТОП Зеленоград» ИНН:7730257499 erid:2VtzqvHV6MG