Творческие каникулы для школьников в Зеленограде: от игр до нейросетей — Хочешь, чтобы лето запомнилось не только отдыхом, но и реальной пользой? 21.04.2025 Реклама АНО ДПО «Академия ТОП» Филиал «Академия ТОП Зеленоград» ИНН:7730257499 erid:2VtzqvHV6MG

Для кого: дети 7-14 лет
Смены: с 10:00 до 17:00 или с 10:00 до 13:00 всё лето
Питание: перекус+обед+полдник

Почему родители выбирают нас:

— Каждый сезон — как отдельный мир: от фильмов до нейросетей
— Ребёнок не просто «в планшете», а творит сам
— Мягкая атмосфера, маленькие группы, опытные наставники
— Проекты, которые можно показать, сохранить и гордиться
— Каждый день — движение, польза и радость

Темы и даты сезонов 2025:

  1. 09-21 июня — Инженеры будущего
  2. 23 июня -04 июля — Медиа-герои
  3. 07 -18 июля — Цифровые гении
  4. 21 июля -01 августа — IT-Микс
  5. 04 августа — 15 августа — Дизайн-талант
  6. 18-29 августа — Покорители игр

Подробнее и запись: https://clck.ru/3LWoaW
Подарите ребёнку каникулы, после которых он скажет: «Это было лучшее лето!»

Летние каникулы для детей в Зеленограде — Академия ТОП

Реклама
Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру