Студия сценических искусств «АртКлан» с радостью приглашает вас провести лето, насыщенное яркими событиями и новым опытом.
Творческие каникулы для детей 7-12 лет «Танцевально-театральные лаборатории».
Двухнедельные смены (по будним дням) с 10:00 до 16:00.
В программе:
- танцы
- актёрское мастерство
- прогулки и игры
- творческие мастер-классы
- просмотры увлекательных видео о мире танца и театра
- викторины и конкурсы
- участие в постановке и показе ПЛАСТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ.
Подробнее ознакомиться с программой лагеря по ссылке https://artklan.ru/lager_zelenograd.
Скидки:
- -20% - для второго ребёнка
- -10% - при ранней регистрации.
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