Предусмотрен разбор заданий турнира после его проведения.

Регистрация на турнир: через QR-код на афише или по ссылке: forms.yandex.ru/u/690e4ac8…

Телефоны для связи: +7-989-840-87-56 +7-906-051-41-60

Делитесь этим сообщением с друзьями и знакомыми, возможно они планируют участвовать и побеждать именно в нашем турнире!