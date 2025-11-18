22 ноября приглашаем учеников принять участие в интеллектуальных турнирах:
- Математика — для 1-4 классов. Время: 11:00-12:00
- Английский язык — для 2-7 классов. Время: 13:00—14:00
Участие бесплатное!
Место проведения: BOMOND LOFT, Зеленоград, к1818 (остановка «Центр занятости населения», вход через магазин «Пятёрочка», дверь направо)
Победителей и призеров ждут ценные призы, дипломы. Участников-сертификаты! Задания турнира разработаны методистами онлайн-платформы Учи.ру
После турнира имена победителей, фото и видеоотчёт будут опубликованы в нашем Telegram-канале.
Предусмотрен разбор заданий турнира после его проведения.
Регистрация на турнир: через QR-код на афише или по ссылке: forms.yandex.ru/u/690e4ac8…
Телефоны для связи: +7-989-840-87-56 +7-906-051-41-60
Делитесь этим сообщением с друзьями и знакомыми, возможно они планируют участвовать и побеждать именно в нашем турнире!
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости