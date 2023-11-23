Радостная новость для всех любителей путешествий и приключений! Мы рады сообщить о том, что турагентство «CORAL Travel» открыло свой новый офис по адресу: Зеленоград, корпус 1508. Теперь у агентства есть уютное и стильное пространство, где вы можете получить все необходимые консультации и оформить свое незабываемое путешествие в любую точку мира.
«CORAL Travel» готов предложить вам туры по самым популярным направлениям и не только. Агентство предлагает широкий выбор горящих туров, которые позволят вам сэкономить время и деньги, не упуская возможность отправиться в захватывающие путешествия.
Для «CORAL Travel» важно, чтобы каждый клиент ощущал себя особенным. Поэтому «CORAL Travel» предлагает уникальную бонусную программу, где вы сможете накапливать баллы и получать дополнительные привилегии при каждом бронировании.
К тому же, у агентства есть подарочные карты, которые вы сможете подарить своим близким или друзьям на Новый Год или любой другой праздник. Ведь что может быть лучше, чем подарок в виде незабываемого путешествия?
Не откладывайте свои мечты на потом! Приходите в офис турагентства «CORAL Travel» в Зеленограде. Команда профессионалов поможет вам выбрать идеальный тур, а благодаря доступной системе оплаты туров в кредит, вы сможете осуществить свою мечту прямо сейчас!
Приходите в «CORAL Travel» и создавайте незабываемые приключения. Позвольте вашим мечтам стать реальностью!
Время работы: с 10:00 до 21:00
Телефоны: 8-499-444-99-46, 8-999-555-52-21
Адрес: Зеленоград, корпус 1508Вконтакте