Турагентство «CORAL Travel» открылось в корпусе 1508 23.11.2023 Реклама ООО «ХОЛИДЕЙЛИ», ИНН 7735187260, erid:LatgBTbdG

Радостная новость для всех любителей путешествий и приключений! Мы рады сообщить о том, что турагентство «CORAL Travel» открыло свой новый офис по адресу: Зеленоград, корпус 1508. Теперь у агентства есть уютное и стильное пространство, где вы можете получить все необходимые консультации и оформить свое незабываемое путешествие в любую точку мира.

«CORAL Travel» готов предложить вам туры по самым популярным направлениям и не только. Агентство предлагает широкий выбор горящих туров, которые позволят вам сэкономить время и деньги, не упуская возможность отправиться в захватывающие путешествия.

Для «CORAL Travel» важно, чтобы каждый клиент ощущал себя особенным. Поэтому «CORAL Travel» предлагает уникальную бонусную программу, где вы сможете накапливать баллы и получать дополнительные привилегии при каждом бронировании.

К тому же, у агентства есть подарочные карты, которые вы сможете подарить своим близким или друзьям на Новый Год или любой другой праздник. Ведь что может быть лучше, чем подарок в виде незабываемого путешествия?

Не откладывайте свои мечты на потом! Приходите в офис турагентства «CORAL Travel» в Зеленограде. Команда профессионалов поможет вам выбрать идеальный тур, а благодаря доступной системе оплаты туров в кредит, вы сможете осуществить свою мечту прямо сейчас!

Приходите в «CORAL Travel» и создавайте незабываемые приключения. Позвольте вашим мечтам стать реальностью!

Время работы: с 10:00 до 21:00

Телефоны: 8-499-444-99-46, 8-999-555-52-21

Адрес: Зеленоград, корпус 1508

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