Хронический стресс — опасный враг, который постепенно лишает нас сил.

Со временем он ослабляет организм, приводя к хронической усталости и снижению концентрации внимания.

В IDOL FACE Зеленоград вы сможете восстановить свои силы благодаря комплексным процедурам, которые помогут расслабиться, избавиться от стресса и обрести внутреннее спокойствие.

Три дня в январе для новых клиентов @idolface_zln комплексы по самым приятным ценам.

28-30 января:

Лифтинг заряд (массаж+микротоки) 2220?

Стоп отёки (лимфодренажный массаж + альгинатная маска) 2050?

Дыхание кожи (Сезонный пилинг+уз-чистка+увлажняющая кремовая маска) 4335?

Мгновенное преображение (массаж+ карбокситерапия+альгинатная маска) 4000?





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Звонить +7-902-221-56-62 (вотсап)

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Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак3 (17-й мкрн)

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