Хронический стресс — опасный враг, который постепенно лишает нас сил.
Со временем он ослабляет организм, приводя к хронической усталости и снижению концентрации внимания.
В IDOL FACE Зеленоград вы сможете восстановить свои силы благодаря комплексным процедурам, которые помогут расслабиться, избавиться от стресса и обрести внутреннее спокойствие.
Три дня в январе для новых клиентов @idolface_zln комплексы по самым приятным ценам.
28-30 января:
- Лифтинг заряд (массаж+микротоки) 2220?
- Стоп отёки (лимфодренажный массаж + альгинатная маска) 2050?
- Дыхание кожи (Сезонный пилинг+уз-чистка+увлажняющая кремовая маска) 4335?
- Мгновенное преображение (массаж+ карбокситерапия+альгинатная маска) 4000?
Всё о фейслифтинге
Звонить +7-902-221-56-62 (вотсап)
Доехать
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак3 (17-й мкрн)
Онлайн-запись
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Более двухсот зеленоградских компаний участвуют в конкурсе на лучшее зимнее оформление фасадов и витрин Новости
Енота с ожирением привезли в зеленоградскую ветклинику — даже к врачу он пришёл с коробочкой для перекуса Новости
Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок Реклама
Кормушку по мотивам мультфильма и сказки про птичку Тари, которая чистила зубы крокодилу, сделал житель Зеленограда Жизнь
Чиновники снова обсудят проблему перекрытия въезда в Зеленоград из-за парковки «Азбуки вкуса». Пока все предложения они отвергали Новости
Ресторан грузинской кухни в «Зеленопарке» опроверг обвинения в антисанитарии, опубликованные в популярном телеграм-канале Новости
Массовое ДТП произошло ночью на улице Логвиненко со стороны 14-го микрорайона. Одна машина опрокинулась, пассажира доставали через багажник Новости
Без воды, света и отопления остались на выходных жители ЖК «Андреевская Ривьера 2» из-за поломки ничейной канализации Новости
Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на январских первенствах Москвы в лыжных гонках, легкой атлетике и борьбе Новости
Школа танцев «Альпака» продолжает набор девочек в группы 5-6 и 7-9 лет на чирлидинг: обучают всему с нуля! Реклама