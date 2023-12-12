Ловите долгожданные скидки, Друзья! Только до 31 декабря 2023 года можно присоединиться к трехмесячной программе персональных тренировок «Супер 36» на условиях 40% скидки.
«Супер 36» — это 36 персональных тренировок на 3 месяца, индивидуальный план питания под ваши цели и контроль питания онлайн.
С такой программой здоровяки скидывают в среднем 20 кг. Результат неизбежен!
Всего 20 таких предложений, начать можно сразу, но не позднее 15 января 2024 года.
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Тренировки проводятся с 07 до 00, без выходных.
Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650. Это отдельно стоящее нежилое здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Возле него есть парковка, рядом две автобусные остановки («Пенсионный фонд» и «Улица Каменка»).
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена