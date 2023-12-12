Тренажёрный зал «Суперкач» дарит скидку 40% на программу из 36 персональных тренировок — успейте оплатить до 31 декабря 12.12.2023 Реклама Гонтюрев А.В, ИНН 773572066858, erid:LatgBp9jP

Ловите долгожданные скидки, Друзья! Только до 31 декабря 2023 года можно присоединиться к трехмесячной программе персональных тренировок «Супер 36» на условиях 40% скидки.

«Супер 36» — это 36 персональных тренировок на 3 месяца, индивидуальный план питания под ваши цели и контроль питания онлайн.

С такой программой здоровяки скидывают в среднем 20 кг. Результат неизбежен!

Всего 20 таких предложений, начать можно сразу, но не позднее 15 января 2024 года.

Успей оплатить до 31 декабря 2023 года, чтобы потратить на программу всего 45000 вместо стандартных 75 000 рублей, то есть получить скидку 40%!

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Контакты

Звоните по телефону/WhatsApp/Telegram: 8-963-688-36-88 или пишите в личку ВКонтакте, Инстаграм*, Телеграм, чтобы забронировать одно из 20 мест со скидкой 30 000 рублей.

Записывайтесь онлайн на консультацию.

Тренировки проводятся с 07 до 00, без выходных.

Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650. Это отдельно стоящее нежилое здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Возле него есть парковка, рядом две автобусные остановки («Пенсионный фонд» и «Улица Каменка»).

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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