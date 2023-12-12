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Тренировки проводятся с 07 до 00, без выходных.

Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650. Это отдельно стоящее нежилое здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Возле него есть парковка, рядом две автобусные остановки («Пенсионный фонд» и «Улица Каменка»).