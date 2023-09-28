Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка 28.09.2023 Реклама ООО «Каскад», ИНН 7735127380, erid:LatgC5Jko

Требуются упаковщики — собирать подарочные наборы с парфюмерией (шампуни, крема, маски для лица) и прочей продукцией. Работа легкая.

Условия труда:

  • работа на чистом складе
  • заработок в день до 4000 рублей (зависит от количества собранных наборов), расчет 1 раз в неделю
  • график можно рассмотреть любой, смена с 8:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв)
  • возможна подработка 1-2 раза в неделю
  • работа без выходных.

Обязанности:

  • упаковка/распаковка коробов с продукцией
  • комплектация коробов
  • стикеровка коробов
  • сортировка товара.

Также открыта складская вакансия ГРУЗЧИК:

  • ставка 190 рублей/час
  • обязаности — проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.

Контакты:

Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 по номеру 8-925-078-04-87 (Яна) или пишите в WhatsApp/ Telegram.

Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.

Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, офис 119.

Метки:
работа, склад
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