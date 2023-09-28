Требуются упаковщики — собирать подарочные наборы с парфюмерией (шампуни, крема, маски для лица) и прочей продукцией. Работа легкая.
Условия труда:
- работа на чистом складе
- заработок в день до 4000 рублей (зависит от количества собранных наборов), расчет 1 раз в неделю
- график можно рассмотреть любой, смена с 8:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв)
- возможна подработка 1-2 раза в неделю
- работа без выходных.
Обязанности:
- упаковка/распаковка коробов с продукцией
- комплектация коробов
- стикеровка коробов
- сортировка товара.
Также открыта складская вакансия ГРУЗЧИК:
- ставка 190 рублей/час
- обязаности — проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.
Контакты:
Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 по номеру 8-925-078-04-87 (Яна) или пишите в WhatsApp/ Telegram.
Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.
Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, офис 119.
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