Условия труда:

работа на чистом складе

заработок в день до 4000 рублей (зависит от количества собранных наборов), расчет 1 раз в неделю

график можно рассмотреть любой, смена с 8:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв)

возможна подработка 1-2 раза в неделю

работа без выходных.

Обязанности:



упаковка/распаковка коробов с продукцией

комплектация коробов

стикеровка коробов

сортировка товара.

Также открыта складская вакансия ГРУЗЧИК:

ставка 190 рублей/час

обязаности — проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.

Контакты:



Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 по номеру 8-925-078-04-87 (Яна) или пишите в WhatsApp/ Telegram.

Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.

Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, офис 119.