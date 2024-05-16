Фиксированная оплата 250 руб/час.

Заработок за смену 2750 рублей.

Расчет каждые 2 недели.

Упаковщики

Обязанности: собирать подарочные наборы с парфюмерией (шампуни, кремы, маски для лица) и прочей продукцией.

График можно рассмотреть любой.

Смена с 08:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв).

Возможна подработка 1-2 дня в неделю.

Грузчик

Обязанности: проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.

Смена с 08:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв).

График 2/2.

Контакты: звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 по номеру 8-925-078-04-87 (Яна) или пишите в WhatsApp/ Telegram.

Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.

Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, офис 119.