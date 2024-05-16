Фиксированная оплата 250 руб/час.
Заработок за смену 2750 рублей.
Расчет каждые 2 недели.
Упаковщики
- Обязанности: собирать подарочные наборы с парфюмерией (шампуни, кремы, маски для лица) и прочей продукцией.
- График можно рассмотреть любой.
- Смена с 08:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв).
- Возможна подработка 1-2 дня в неделю.
Грузчик
- Обязанности: проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.
- Смена с 08:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв).
- График 2/2.
Контакты: звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 по номеру 8-925-078-04-87 (Яна) или пишите в WhatsApp/ Telegram.
Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.
Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, офис 119.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бюст композитора Модеста Мусоргского открыли возле зеленоградской музыкальной школы, которая носит его имя Новости
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
«Жилищник» хочет получить право распоряжаться доходом от аренды общего имущества в наших домах. Для этого массово проводят собрания собственников. Их результаты могут быть сфальсифицированы Новости
Организация летнего отдыха детям с ОВЗ от двух до восьми лет в «Центре Речи». Молчаливых разговорим, грустных развеселим, стеснительным найдем друзей! Реклама
Суперзвук, вокально-театральная сказка и невероятная искренность. Новый музыкальный спектакль «Кошки» зеленоградской студии «Триумф» Реклама
На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы Истории
Маршруты автобусов в районе метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал» изменят с 16 мая Новости
Ледовый дворец «Орбита» закрывают на капитальный ремонт. Родители опасаются, что юных хоккеистов отправят тренироваться в другой город Новости
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша