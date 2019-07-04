Зеленоградская компания Лайт Ателье приглашает на работу Мастера по ремонту профессионального звукового и светового оборудования/Сервисного инженера.
Обязанности:
- Ремонт профессионального звукового и светового, оборудования;
- Диагностика поступившего в ремонт оборудования;
- Формирование склада запчастей;
- Статистический учет ремонтируемого оборудования;
- Тестирование образцов нового оборудования на ремонтопригодность, выявление заводских недоработок.
Требования:
- Опыт в ремонте электронного оборудования;
- Знание современной элементной базы;
- Знание схемотехники;
- Знание и соблюдение техники безопасности;
- Аккуратность в работе;
- Оперативность;
- Пунктуальность;
- Коммуникабельность.
Условия:
- Полная занятость;
- Оплата труда оклад + премии;
- Официальное трудоустройство;
- Рабочий график 5/2 (с 09:00 до 18:00);
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- На территории работодателя;
- Испытательный срок 3 месяца.
Место работы:
Московская область, Солнечногорский район, д. Елино, владение 12.
Контактный тел.: 8(906)705-85-79 — Маслов Артём Георгиевич
О компании:
Компания Show Atelier специализируется на поставках светового и звукового оборудования для ночных клубов, дворцов культуры, дискотек и ресторанов, театров, сценических и концертных площадок. Интересная работа, необычные и всегда уникальные задачи, нестандартные и современные решения освещения и его композиции.
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