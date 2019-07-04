«Лайт Ателье» приглашает на работу мастера по ремонту профессионального звукового и светового оборудования/сервисного инженера 04.07.2019 Лайт Ателье Реклама

Зеленоградская компания Лайт Ателье приглашает на работу Мастера по ремонту профессионального звукового и светового оборудования/Сервисного инженера.

Обязанности:

  • Ремонт профессионального звукового и светового, оборудования;
  • Диагностика поступившего в ремонт оборудования;
  • Формирование склада запчастей;
  • Статистический учет ремонтируемого оборудования;
  • Тестирование образцов нового оборудования на ремонтопригодность, выявление заводских недоработок.

Требования:

  • Опыт в ремонте электронного оборудования;
  • Знание современной элементной базы;
  • Знание схемотехники;
  • Знание и соблюдение техники безопасности;
  • Аккуратность в работе;
  • Оперативность;
  • Пунктуальность;
  • Коммуникабельность.

Условия:

  • Полная занятость;
  • Оплата труда оклад + премии;
  • Официальное трудоустройство;
  • Рабочий график 5/2 (с 09:00 до 18:00);
  • Возможность профессионального и карьерного роста;
  • На территории работодателя;
  • Испытательный срок 3 месяца.

Место работы:

Московская область, Солнечногорский район, д. Елино, владение 12.

Контактный тел.: 8(906)705-85-79 — Маслов Артём Георгиевич

О компании:

Компания Show Atelier специализируется на поставках светового и звукового оборудования для ночных клубов, дворцов культуры, дискотек и ресторанов, театров, сценических и концертных площадок. Интересная работа, необычные и всегда уникальные задачи, нестандартные и современные решения освещения и его композиции.

http://showatelier.ru/

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+7 (495) 76-76-746

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