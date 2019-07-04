О компании:

Компания Show Atelier специализируется на поставках светового и звукового оборудования для ночных клубов, дворцов культуры, дискотек и ресторанов, театров, сценических и концертных площадок. Интересная работа, необычные и всегда уникальные задачи, нестандартные и современные решения освещения и его композиции.

http://showatelier.ru/