Зимой значительно возрастает количество падений, ушибов и переломов. Скользкие покрытия и гололед создают условия, при которых даже незначительное движение может привести к травме. В таких ситуациях важно как можно быстрее пройти диагностику и получить квалифицированную медицинскую помощь.

В клиниках Никор-мед в Зеленограде и Андреевке пациент может в один визит выполнить рентгенологическое исследование и получить консультацию опытного травматолога-ортопеда. Современное оборудование и четкие клинические протоколы позволяют быстро поставить диагноз и назначить эффективное лечение.





Специалисты:

Кукулеску Александр Григорьевич — травматолог-ортопед, стаж 24 года

Черкасов Ярослав Юрьевич — травматолог-ортопед, врач высшей категории, стаж 31 год

Ахмедпашаев Азамат Саруханович — травматолог-ортопед, стаж 8 лет

Хрисанов Павел Вячеславович — ортопед

Ашгалиев Ибрагим Исхакович — травматолог-ортопед, врач 1-й категории, стаж 25 лет





Врачи Никор-мед оказывают помощь при переломах, вывихах, растяжениях, повреждениях связок, болевых синдромах и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Прием проводится в комфортных кабинетах, без очередей и лишнего ожидания.

Адреса клиник:

Зеленоград, корпус 1824

Андреевка, ул. Жилинская, 27к1





