Зимой значительно возрастает количество падений, ушибов и переломов. Скользкие покрытия и гололед создают условия, при которых даже незначительное движение может привести к травме. В таких ситуациях важно как можно быстрее пройти диагностику и получить квалифицированную медицинскую помощь.
В клиниках Никор-мед в Зеленограде и Андреевке пациент может в один визит выполнить рентгенологическое исследование и получить консультацию опытного травматолога-ортопеда. Современное оборудование и четкие клинические протоколы позволяют быстро поставить диагноз и назначить эффективное лечение.
Специалисты:
- Кукулеску Александр Григорьевич — травматолог-ортопед, стаж 24 года
- Черкасов Ярослав Юрьевич — травматолог-ортопед, врач высшей категории, стаж 31 год
- Ахмедпашаев Азамат Саруханович — травматолог-ортопед, стаж 8 лет
- Хрисанов Павел Вячеславович — ортопед
- Ашгалиев Ибрагим Исхакович — травматолог-ортопед, врач 1-й категории, стаж 25 лет
Врачи Никор-мед оказывают помощь при переломах, вывихах, растяжениях, повреждениях связок, болевых синдромах и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Прием проводится в комфортных кабинетах, без очередей и лишнего ожидания.
Адреса клиник:
Андреевка, ул. Жилинская, 27к1
+7-495-255-55-33
Никор-мед — своевременная диагностика и квалифицированная травматологическая помощь рядом с вами.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА