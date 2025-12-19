Сеть стоматологических клиник «Никор» ждёт вас!
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
