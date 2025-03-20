Погрузитесь в колоритную культуру и почувствуйте яркие и многогранные вкусы Грузии.

Традиционные декорации перенесут вас на грузинские улочки.

Откройте для себя новые вкусы в блюдах от нашего шеф-повара.

Наслаждайтесь живой музыкой от талантливых исполнителей ресторана по пятницам и субботам.

По субботам для всех гостей ресторана танцы от национального ансамбля, которые зажгут сердца гостей и перенесут в атмосферу праздника.