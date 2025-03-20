Ууу…лётный fest на БОРТу 305 продолжается и следующая остановка ресторана — Грузия!
С 17.03.2025 по 6.04.2025 включительно.
Погрузитесь в колоритную культуру и почувствуйте яркие и многогранные вкусы Грузии.
- Традиционные декорации перенесут вас на грузинские улочки.
- Откройте для себя новые вкусы в блюдах от нашего шеф-повара.
- Наслаждайтесь живой музыкой от талантливых исполнителей ресторана по пятницам и субботам.
По субботам для всех гостей ресторана танцы от национального ансамбля, которые зажгут сердца гостей и перенесут в атмосферу праздника.
Яркая Грузия ждет вас на БОРТу 305.
Рекомендуем бронировать столы заранее
Связь с рестораном: clck.ru/3Hx66p
Адрес: Центральный проспект, к305
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