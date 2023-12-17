Каждая женщина Зеленограда, наверное, хотя бы раз заходила в магазин Selection в ТК «Панфиловский» или в ТРЦ «Зеленопарк» и отмечала, что собрать образы там — самая настоящая инвестиция в гардероб. Как по качеству вещей, так и по фасонам — понятные силуэты, отличная посадка и качество, которые подходят как для офисных будней, так и для вечерних выходов «в свет».
Сейчас ассортимент магазинов полностью обновляется — добавляются российские бренды, чтобы еще больше женщин могли себе позволить роскошные натуральные ткани и качественный пошив по приемлемой цене, не выше известных брендов массмаркета, но при этом знать, что фасон не одноразовый и скорее надоест, чем износится.
В связи тотальным обновлением на весь ассортимент бренда Patratskaya действует скидка 40% до полной ликвидации коллекций 22/23 года.
А для всех покупательниц Zelenograd.ru, предъявивших скриншот этого сообщения, действует дополнительная скидка 1000? при покупке от 10 000?.
Это прекрасный повод стать обладательницей костюма или другого наряда из Selection — повторов не будет, а фасон настолько продуман, что не устареет и будет актуальным еще несколько сезонов.
Напомним, магазины Selection расположены:
- ТК «Панфиловский», 2 этаж (напротив «МВидео» и кинотеатра)
- ТРЦ «Зеленопарк», вход D (напротив Sela).
Подписывайтесь на телеграм-канал с акциями и новинками.
Телефон: 8-905-751-07-79