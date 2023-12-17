Сейчас ассортимент магазинов полностью обновляется — добавляются российские бренды, чтобы еще больше женщин могли себе позволить роскошные натуральные ткани и качественный пошив по приемлемой цене, не выше известных брендов массмаркета, но при этом знать, что фасон не одноразовый и скорее надоест, чем износится.

В связи тотальным обновлением на весь ассортимент бренда Patratskaya действует скидка 40% до полной ликвидации коллекций 22/23 года.

А для всех покупательниц Zelenograd.ru, предъявивших скриншот этого сообщения, действует дополнительная скидка 1000? при покупке от 10 000?.

Это прекрасный повод стать обладательницей костюма или другого наряда из Selection — повторов не будет, а фасон настолько продуман, что не устареет и будет актуальным еще несколько сезонов.

Напомним, магазины Selection расположены:

ТК «Панфиловский», 2 этаж (напротив «МВидео» и кинотеатра)

ТРЦ «Зеленопарк», вход D (напротив Sela).

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