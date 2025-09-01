Julie Cupcake предлагает авторские торты на заказ с индивидуальным оформлением.



Используются только натуральные ингредиенты. Декор подбирается по пожеланиям заказчика или предоставленному референсу. Начинку можно выбрать на этапе оформления заказа. Перед доставкой клиент получает фотографию готового изделия.