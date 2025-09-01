Julie Cupcake предлагает авторские торты на заказ с индивидуальным оформлением.
Используются только натуральные ингредиенты. Декор подбирается по пожеланиям заказчика или предоставленному референсу. Начинку можно выбрать на этапе оформления заказа. Перед доставкой клиент получает фотографию готового изделия.
Производство не потоковое — каждый торт готовится вручную с вниманием к деталям. Доставка осуществляется по Зеленограду в заранее согласованное время.
Ознакомиться с примерами работ и задать вопрос можно в Telegram-канале.
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама