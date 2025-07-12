Julie Cupcake предлагает авторские торты на заказ с индивидуальным оформлением.
Используются только натуральные ингредиенты. Декор подбирается по пожеланиям заказчика или предоставленному референсу. Начинку можно выбрать на этапе оформления заказа. Перед доставкой клиент получает фотографию готового изделия.
Производство не потоковое — каждый торт готовится вручную с вниманием к деталям. Доставка осуществляется по Зеленограду в заранее согласованное время.
Для новых клиентов действует скидка 10 процентов по промокоду «Sweet»
Ознакомиться с примерами работ и задать вопрос можно в Telegram-канале.
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Институт интегральной электроники НИУ МИЭТ: как готовят специалистов, которые сегодня как никогда нужны отрасли Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости