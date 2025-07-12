Торт, который станет украшением дня рождения, можно заказать у кондитера из Зеленограда 12.07.2025 Реклама Заверталюк Д.Г. ИНН:510207566709 erid:2VtzqwsaoUp

Julie Cupcake предлагает авторские торты на заказ с индивидуальным оформлением.

Используются только натуральные ингредиенты. Декор подбирается по пожеланиям заказчика или предоставленному референсу. Начинку можно выбрать на этапе оформления заказа. Перед доставкой клиент получает фотографию готового изделия.

Производство не потоковое — каждый торт готовится вручную с вниманием к деталям. Доставка осуществляется по Зеленограду в заранее согласованное время.

Для новых клиентов действует скидка 10 процентов по промокоду «Sweet»

Ознакомиться с примерами работ и задать вопрос можно в Telegram-канале.

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