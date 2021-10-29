В период с 28 октября до 8 ноября 2021 года в ТЦ «Грин» открыты и работают с 10 до 22 часов следующие торговые точки.
1 этаж:
- Аптека ГорЗдрав;
- пункт выдачи заказов OZON с 10 до 21 часа;
- работают на вынос: киоск готовых блюд «Милти», Dessert, «Калач»;
- ресторан «Якитория» (работает на вынос и доставку);
- зоомагазин «Зоозавр»;
- продукты питания «МясновЪ» и «Отдохни».
2 этаж:
- Магазин «Кораблик» (продукты для детей и товары первой необходимости);
- «Эльдорадо» работает на доставку и выдачу товаров, заказанных по интернету, звонить по телефону 8-915-018-72-55
Техподполье: закрыт для покупателей.
Приходите, вас ждут в торговом центре. Не забывайте маски пожалуйста.
Торговый центр «Грин»: Зеленоград, корпус 1550
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