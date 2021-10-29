В период с 28 октября до 8 ноября 2021 года в ТЦ «Грин» открыты и работают с 10 до 22 часов следующие торговые точки.

1 этаж:

Аптека ГорЗдрав;

пункт выдачи заказов OZON с 10 до 21 часа;

работают на вынос: киоск готовых блюд «Милти», Dessert, «Калач»;

ресторан «Якитория» (работает на вынос и доставку);

зоомагазин «Зоозавр»;

продукты питания «МясновЪ» и «Отдохни».

2 этаж:

Магазин «Кораблик» (продукты для детей и товары первой необходимости);

«Эльдорадо» работает на доставку и выдачу товаров, заказанных по интернету, звонить по телефону 8-915-018-72-55

Техподполье: закрыт для покупателей.

Приходите, вас ждут в торговом центре. Не забывайте маски пожалуйста.

Торговый центр «Грин»: Зеленоград, корпус 1550