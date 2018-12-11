Что нужно от автосервиса? Качественное обслуживание от профессиональных мастеров и стабильный результат. TopboХ service готов это предоставить.

Сервис открылся несколько недель назад, но уже приобрел первых довольных клиентов. Оборудован сервис по последнему слову техники. Но главное — это, конечно, работающие там мастера.