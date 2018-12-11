Что нужно от автосервиса? Качественное обслуживание от профессиональных мастеров и стабильный результат. TopboХ service готов это предоставить.
Сервис открылся несколько недель назад, но уже приобрел первых довольных клиентов. Оборудован сервис по последнему слову техники. Но главное — это, конечно, работающие там мастера.
Владелец сервиса живет тюнингом автомобилей более 14 лет и является обладателем сверхредкого Audi RS2, которую он переделал целиком. Его помощники — механики с огромным опытом, работающие с ним уже много лет.
Сервис предоставляет буквально все услуги — от диагностики и ТО до замены и ремонта моторов и коробок передач. Мастера занимаются тюнингом и технологическим апгрейдом автомобилей. В сервисе вы можете защитить ваше авто с помощью детейлинга. Скорее всего, всё, что вам может понадобиться — в сервисе делать умеют.
Сервис принимает автомобили всех марок, а также мотоциклы, снегоходы и квадроциклы. Для удобства клиентов открыта зона отдыха, с телевизором, приставками, кофем и чаем.
Не откажите себе в возможности получить первоклассный сервис по одним из самых низких цен в Зеленограде.
Найти TopboХ service можно по навигатору на Яндекс-картах, он открыт напротив корпуса 1418.
Доступна запись по телефону 8 (926)715-40-13.
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