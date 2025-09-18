Только до конца Сентября. Скидка -15% на покраску кузовных деталей! 18.09.2025 Реклама ООО «ГРИН-АВТО» ИНН:7735195140 erid:2VtzqvkDrw6

Спешите воспользоваться выгодным предложением от сети автотехцентров «Грин-Авто»! Только до 30 сентября скидка -15% на профессиональную покраску кузовных деталей. Верните вашему автомобилю безупречный вид без переплат!

Условия акции:

  • Скидка -15% на работы по покраске любых кузовных деталей (двери, бампер, капот и других).
  • Гарантия качества — используем материалы премиум-класса и современное оборудование.

Действует в филиалах:

  • Жилино, Пятницкое шоссе, 2М/1;
  • Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, 7


Как записаться?

  • Позвоните в удобный вам автотехцентр «Грин-Авто»:
  • Назовите промокод: «КРАСИМ15»
  • Получите скидку на работы по покраске и запишитесь на удобное время!

Жилино, Пятницкое шоссе, 2М/1
Телефон: +7-926-157-80-00

Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, 7
Телефон: +7-926-934-80-00

Работаем каждый день с 9:00 до 20:00

Сайт: green-auto.ru

Не упустите шанс сэкономить! Предложение действует до конца сентября.
Реклама
Реклама
