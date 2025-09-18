Спешите воспользоваться выгодным предложением от сети автотехцентров «Грин-Авто»! Только до 30 сентября скидка -15% на профессиональную покраску кузовных деталей. Верните вашему автомобилю безупречный вид без переплат!
Условия акции:
- Скидка -15% на работы по покраске любых кузовных деталей (двери, бампер, капот и других).
- Гарантия качества — используем материалы премиум-класса и современное оборудование.
Действует в филиалах:
- Жилино, Пятницкое шоссе, 2М/1;
- Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, 7
Как записаться?
- Позвоните в удобный вам автотехцентр «Грин-Авто»:
- Назовите промокод: «КРАСИМ15»
- Получите скидку на работы по покраске и запишитесь на удобное время!
Жилино, Пятницкое шоссе, 2М/1
Телефон: +7-926-157-80-00
Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, 7
Телефон: +7-926-934-80-00
Работаем каждый день с 9:00 до 20:00
Сайт: green-auto.ru
Не упустите шанс сэкономить! Предложение действует до конца сентября.
