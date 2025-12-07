Если вы давно ждали знак, чтобы обновить свои очки, то это он.
7, 8, 9 декабря — время, когда можно сэкономить по-крупному.
Оправы.
Солнцезащитные очки.
Оптики Lokamed
- Более 3000 моделей оправ для взрослых и детей
- Бесплатная профессиональная проверка зрения (18+)
- 6 месяцев гарантии на корригирующие очки
- 1 час изготовление и ремонт очков
- Все оптики с оценкой 5,0 на Яндекс.Картах.
Количество товаров ограничено!
Адреса оптик Lokamed в Зеленограде
- Корпус 834А
- Корпус 1824
- Корпус 2008
- Корпус 241
- Андреевка, ул. Жилинская, 1.
Адреса в других районах смотрите на сайте: optika-lokamed.ru
Ежедневно с 10:00 до 21:00.
