«ТинсХолл» расширяется и ведет набор во второй 1 и 10 классы (средний балл от 4,5). Одно место в 6 класс и 7 класс.
Звоните, чтобы записаться на собеседование: 8-903-001-53-77.
Чем «ТинсХолл» отличается от остальных?
- Высокий уровень преподавателей по КАЖДОМУ предмету
- Класс до 12 человек (прием на основе вступительных испытаний по основным предметам)
- Тьюторское сопровождение каждого ребенка до его максимального результата
- Современные классы и лаборатории
- Углубленное изучение предметов (подготовка к ЕГЭ за два года)
- Высокие результаты без стресса, индивидуальная траектория обучения (профориентация, гибкость образовательного процесса, олимпиады, проектная деятельность)
- Без репетиторов после школы
- Большой выбор дополнительного образования
- Каждый месяц подробная обратная связь по прогрессу
- Здоровая среда, заинтересованные педагоги, хорошие одноклассники.
«ТинсХолл» является партнером Международной школы смешанного обучения (МШСО), выпускники школы получают аттестат государственного образца.
Здесь взяли лучшие педагогические методики, увлеченных педагогов, организовали развивающую среду и небольшие классы детей и получили качественную современную систему обучения.
Все лето проводятся вступительные экзамены в 1/6/7/10 класс.
Набор в другие классы закрыт.
Звоните, чтобы записаться на собеседование: 8-903-001-53-77
Адрес: Зеленоград, МЖК, корпус 534
Подробная информация:
- сайт detizel.ru
- телеграм t.me/detizelenograd
- вконтакте vk.com/school_zelenograd
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