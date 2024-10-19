Наши дети часто выбирают будущую специальность и профессию, не примеряя её на себя. Это как выбирать вечернее платье или костюм по картинке, без описания и примерки и ждать, что оно будет идеально сидеть.
Современный мир дает безграничные возможности каждому, главное понимать — кто я и чего хочу. Чтобы не жалеть о сделанном выборе и потерянном времени, надо сегодня получить тот опыт и навыки, которые позволят ребенку применить будущую профессию на себя.
«ТинсХолл» — центр проектирования будущего — уникальная система, которая позволит каждому составить свою траекторию из подходящих модулей, получить первые результаты и углубиться в интересующие сферы. В помощь детям профессиональные профориентологи, специалисты, психологи.
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