«ТинсХолл» — центр проектирования будущего — уникальная система, которая позволит каждому составить свою траекторию из подходящих модулей, получить первые результаты и углубиться в интересующие сферы. В помощь детям профессиональные профориентологи, специалисты, психологи.



В одном месте собраны интересные предпрофильные курсы: программирование, написание игр, графический дизайн, модельная школа, биотехнологии, технология косметики, блоггинг и журналистика, курс молодого инженера.

Также курсы на всестороннее развитие подростков: английский с носителями, китайский, шахматы, научная лаборатория, капоэйра, танцы, финансовая грамотность.

Стартовали занятия с носителем Английского языка и курс моделинга (визаж, психология, актерское мастерство, позинг).