«ТинсХолл», центр проектирования будущего — приглашает подростков на развивающие и предпрофильные курсы, а также на курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 19.10.2024 Peклама ИП Логинова С.С. ИHH:504410156059 еrid:2VSb5ykcuoW

Наши дети часто выбирают будущую специальность и профессию, не примеряя её на себя. Это как выбирать вечернее платье или костюм по картинке, без описания и примерки и ждать, что оно будет идеально сидеть.

Современный мир дает безграничные возможности каждому, главное понимать — кто я и чего хочу. Чтобы не жалеть о сделанном выборе и потерянном времени, надо сегодня получить тот опыт и навыки, которые позволят ребенку применить будущую профессию на себя.

«ТинсХолл» — центр проектирования будущего — уникальная система, которая позволит каждому составить свою траекторию из подходящих модулей, получить первые результаты и углубиться в интересующие сферы. В помощь детям профессиональные профориентологи, специалисты, психологи.

В одном месте собраны интересные предпрофильные курсы: программирование, написание игр, графический дизайн, модельная школа, биотехнологии, технология косметики, блоггинг и журналистика, курс молодого инженера.

Также курсы на всестороннее развитие подростков: английский с носителями, китайский, шахматы, научная лаборатория, капоэйра, танцы, финансовая грамотность.

Стартовали занятия с носителем Английского языка и курс моделинга (визаж, психология, актерское мастерство, позинг).

Курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ с сильными педагогами города https://detizel.ru/examparents

Записывайтесь по вотсапу: +7-903-001-53-77
Количество мест ограничено.
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