Техцентр «Автолидер» производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства.
Техцентр имеет современное оборудование, государственный сертификат качества, работает по разумным ценам, поэтому имеет своих постоянных клиентов и соответственно рабочую загрузку и выполняет следующие работы:
- Сход-развал, шиномонтаж
- Профессиональная компьютерная диагностика автомобилей
- Заправка кондиционеров
- Промывка инжекторов
- Капитальный ремонт двигателя с гарантией.
- Ремонт МКПП
- Ремонт ходовой части
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт глушителей
- Установка сигнализаций и магнитол
- Вклейка стекол на любые автомобили
- Любые слесарные работы
- Регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей
Если вы можете выполнять вышеперечисленные работы, у вас есть опыт и знания в этой отрасли, то звоните по телефону 8-916-513-20-99 с 9-00 до 18-00 ежедневно.
Условия и график работы обсуждаются при собеседовании.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас Истории
Собянин утвердил проект реконструкции «Ангстрема» — снос зданий предприятия и строительство новых Новости
Бассейн не для плавания начали строить в Менделеево. Во ВНИИФТРИ заложили фундамент нового эталонного гидроакустического комплекса Новости
Поверку счетчиков воды отменили до конца года из-за эпидемии. На самом деле нет — просто отодвинули штрафы Новости
Профессор НИУ МИЭТ Александр Викторович Душкин: «Техническая защита информации — это наш конёк!» Партнерский материал
Автобусные маршруты от метро «Ховрино» до Солнечногорска и Клина через платную трассу М-11 согласованы. Но движение вряд ли начнётся до конца года Новости
«Коллекционирование — это тихий и эстетичный алкоголизм: сам не заметил, как заболел хронически». Как Светлана Корнилова начала собирать открытки и не смогла остановиться Истории
Три особо охраняемые природные территории созданы в Зеленограде: комплексный заказник и два памятника природы. Что не попало под охрану Новости
Зеленоградский НИИФП официально стал частью Курчатовского института. «Планируется восстановить работоспособность синхротрона» Новости
«Шерстяная мафия» вернула зеленоградке 70 тысяч рублей за «полезные для здоровья» постельные принадлежности. Наш читатель готов помочь составить претензию Новости