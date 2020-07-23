Техцентр «Автолидер» производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства.

Техцентр имеет современное оборудование, государственный сертификат качества, работает по разумным ценам, поэтому имеет своих постоянных клиентов и соответственно рабочую загрузку и выполняет следующие работы:

Сход-развал, шиномонтаж

Профессиональная компьютерная диагностика автомобилей

Заправка кондиционеров

Промывка инжекторов

Капитальный ремонт двигателя с гарантией.

Ремонт МКПП

Ремонт ходовой части

Ремонт тормозной системы

Ремонт глушителей

Установка сигнализаций и магнитол

Вклейка стекол на любые автомобили

Любые слесарные работы

Регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей

Если вы можете выполнять вышеперечисленные работы, у вас есть опыт и знания в этой отрасли, то звоните по телефону 8-916-513-20-99 с 9-00 до 18-00 ежедневно.

Условия и график работы обсуждаются при собеседовании.

http://автосервис-зеленоград.рф/