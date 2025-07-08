Техцентр специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, SEAT), а также с радостью примем и автомобили других марок.
Действует скидка 15% на мойку радиаторов
У спейте записаться! Действие акции с 10.07 по 20.08.
Услуги и возможности:
- Компьютерная диагностика на дилерском уровне
- Плановое ТО и замена технических жидкостей
- Ремонт ходовой, подвески, тормозной системы, сход-развал
- Капитальный ремонт и обслуживание ДВС и КПП
- Чип-тюнинг и программные доработки
- Кузовные и малярные работы (по предварительной записи)
- Шиномотнаж
- И многое другое!
Почему Vagplus — правильный выбор:
- Работаем на профессиональном оборудовании
- Используем только качественные запчасти и материалы
- Прозрачные цены и честная диагностика
- Опытные мастера с профильным образованием
- Уютная зона ожидания для клиентов
- Гарантия на все виды работ
Vagplus любят своё дело и ценят каждого клиента.
Их цель — чтобы каждый автомобиль, покидая техцентр, находился в идеальном техническом состоянии.
Зеленоград, Овражная ул. 33, село Алабушево
Телефон для записи: 8-968-591-77-52
Добро пожаловать в VAGPLUS Зеленоград — ваш надежный техцентр
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