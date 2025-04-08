Раньше «Кубик» работал только с юрлицами, а теперь товары доступны каждому. Приезжайте в оптово-розничный магазин в 1-м микрорайоне — вас ждут. Здесь работают только опытные продавцы, которые быстро и точно подберут или закажут нужное именно вам.

Также можно оформить заказ на сайте, выбрав любое количество товара. Работает доставка.



ТД «Кубик»: Зеленоград, корпус 165, строение 2.

Контакты:



Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00