Известный и популярный склад разнообразной спецодежды, обуви и средств защиты теперь работает по новому адресу: корпус 165, строение 2. Это одноэтажное розовое здание в глубине 1-го микрорайона, рядом с Панфиловским проспектом и Ленинградским шоссе.
Здесь представлен ассортимент рабочей одежды, в том числе для строительных, дорожных, охранных, медицинских и торговых структур, специальная обувь, головные уборы, средства индивидуальной защиты, хозяйственные товары, инвентарь, огнетушители — и многое другое.
Раньше «Кубик» работал только с юрлицами, а теперь товары доступны каждому. Приезжайте в оптово-розничный магазин в 1-м микрорайоне — вас ждут. Здесь работают только опытные продавцы, которые быстро и точно подберут или закажут нужное именно вам.
Также можно оформить заказ на сайте, выбрав любое количество товара. Работает доставка.
ТД «Кубик»: Зеленоград, корпус 165, строение 2.
- 8-499-735-82-83
- 8-499-734-40-58
- 8-991-626-20-24
- сайт
- sale@cubik.ru
Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00