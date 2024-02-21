ТЦ «Грин Зеленоград» приглашает отметить наступающие праздники — гостей ждут подарки, сюрпризы и марафоны бесплатных угощений 21.02.2024 Реклама ЗАО «АРТС-МЕДИА» ИНН:7722727951 erid:LatgBg48G

Дорогие друзья, ТЦ «Грин Зеленоград» поздравляет всех с наступающими весенними праздниками, желает мира и добра и приглашает на праздничные мероприятия.

Большой выбор подарков для милых дам и отважных мужчин, маленьких принцесс и юных джентльменов вы найдете на трёх этажах ТЦ «Грин». Все магазины, которые находятся на территории Торгового центра «Грин», приготовили приятные сюрпризы для покупателей.

23 февраля и 8 марта В ТЦ «Грин» будет проходить марафон бесплатных праздничных угощений с 13 до 17 часов.

Адрес: корпус 1550

«В „Грин“ все вместе приходите и детей с собой берите,
Угощение у нас, будет просто высший класс!».
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