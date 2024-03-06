Дорогие друзья, ТЦ «Грин Зеленоград» поздравляет всех с наступающим 8 марта, желает мира и добра и приглашает на праздничные мероприятия.
Большой выбор подарков для милых дам и маленьких принцесс вы найдете на трёх этажах ТЦ «Грин». Все магазины, которые находятся на территории Торгового центра «Грин», приготовили приятные сюрпризы для покупателей.
8 марта В ТЦ «Грин» будет проходить марафон бесплатных праздничных угощений с 13 до 17 часов.
Адрес: корпус 1550
«В „Грин“ все вместе приходите и детей с собой берите,
Угощение у нас, будет просто высший класс!».
Дублер улицы Радио планируют открыть для движения до конца сентября. Здесь должны появиться и новые автобусные остановки Новости
Как будут жить первые новоселы ЖК на Георгиевском проспекте — с парковками неопределенность, а первые жители появятся за год до детсада и школы Новости
Обогреватели для вокзала в Крюково привезут летом. Но в РЖД продолжают настаивать — отопление не предусмотрено Новости
Жесткое задержание неадекватного водителя прошло в Андреевке после езды по встречке и тарана полицейского автомобиля Новости
Зеленоградский хоспис просит помочь подготовиться к 8 марта — привезти пациентам цветы и подарки Жизнь
Для строящегося переезда под железной дорогой между старым и новым городом до сих пор не готов проект. Это может задержать открытие движения Новости
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
Эксперты прогнозируют продолжение роста цен в зеленоградских районах рядом со станцией МЦД Крюково Новости
Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». «Дни клиента» в салонах IDOL FACE 28-29 февраля Реклама
Припаркованные возле домов машины оказываются с разбитыми стеклами. Причиной может быть упавший снег Новости
В Зеленограде открылось отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Вот чем оно может быть полезно Новости
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости