Большой выбор подарков для милых дам и маленьких принцесс вы найдете на трёх этажах ТЦ «Грин». Все магазины, которые находятся на территории Торгового центра «Грин», приготовили приятные сюрпризы для покупателей.



8 марта В ТЦ «Грин» будет проходить марафон бесплатных праздничных угощений с 13 до 17 часов.

Адрес: корпус 1550



«В „Грин“ все вместе приходите и детей с собой берите,

Угощение у нас, будет просто высший класс!».