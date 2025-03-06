Приглашаем всех за подарками и покупками.
На трех этажах ТЦ «Грин» расположены самые популярные и известные торговые марки, которые сейчас проводят распродажи старых коллекций. Скидки по акциям достигают 50%. К весенне-летнему сезону уже представлены новые коллекции одежды и обуви.
Открылись два новых магазина в ТЦ «Грин» и ждут своих покупателей
Магазин парфюмерии Gayubaeva aroma
Не упустите возможность приобрести свой любимый парфюм и получить скидку — 50% на второй аромат!
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Магазин женской одежды Mayfat_Shop
Скидка до 15.03 -10% на весь ассортимент!
В ассортименте джинсы, футболки, платья, спортивные костюмы, сумки, куртки, жакеты. Производство: Турция, Италия, Китай, Корея
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