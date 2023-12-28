На трёх этажах ТЦ Грин расположены популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%. Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Билайн», ТЕЛЕ 2.

На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное число.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», «O`Detto»

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею вы можете в фирменном магазине O`CASE, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «Модная одежда», «Renzoni», «Rieker».

Вы можете приобрести подарки, сувениры, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салоне «София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав».

Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно поесть, выпить чай, кофе, чай, коктейли.