Танцы вместо скуки — школа танцев DeeClub в Зеленограде открывает новый учебный год 22.08.2025 Реклама ИП Гордеев С.В. ИНН:504409980141 erid:2VtzqvYJe4z

Каникулы позади, впереди — новые школьные будни. Но это не повод грустить. Самое время зарядить ребёнка энергией, уверенностью и яркими впечатлениями. И отличный способ сделать это — танцы. Ведь школа — это не только уроки и домашние задания, но и новые друзья, эмоции и движение.

Танцевальная школа DeeClub точно знает, как превратить этот год в незабываемое приключение.

Почему DeeClub — это любовь с первого занятия?

Тренеры-чемпионы

Преподаватели DeeClub — мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира. Они не просто учат технике, но и находят подход к каждому ребёнку — будь то скромный новичок или маленький «энерджайзер».

7 популярных направлений

Каждый найдёт стиль по душе:

  • джаз-фанк
  • хип-хоп
  • кей-поп
  • контемпорари
  • танцевальный спорт
  • шаффл
  • брейк-данс.

Занятия по уровню подготовки

Никакой гонки и стресса! Новички, продолжающие и будущие профи занимаются в своем ритме и раскрывают талант шаг за шагом.

Сцена и харизма

Выступления на концертах, участие в турнирах, конкурсах и мастер-классах помогают детям раскрепоститься, поверить в себя и почувствовать вкус настоящих аплодисментов.

Современные залы

Светлые, просторные, с климат-контролем, зеркалами и видеонаблюдением — всё для комфорта, красоты и безопасности.

Первый шаг к успеху

Школа танцев DeeClub — это первый шаг к будущему успеху. Начать просто: приходите на бесплатное пробное занятие, чтобы выбрать направление и группу, подходящую именно вашему ребёнку.

Не ждите, записывайте ребенка на первое бесплатное пробное занятие, которое поможет определить его таланты и склонности, выбрать любимое направление и подходящую группу.

Записаться на пробное занятие можно:

DeeClub ждёт вас!

Координаты: Зеленоград, корпус 402.

Школа танцев DeeClub — шаг к будущему успеху.

Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм (запрещён в РФ).
Реклама
Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру