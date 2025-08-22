Каникулы позади, впереди — новые школьные будни. Но это не повод грустить. Самое время зарядить ребёнка энергией, уверенностью и яркими впечатлениями. И отличный способ сделать это — танцы. Ведь школа — это не только уроки и домашние задания, но и новые друзья, эмоции и движение.
Танцевальная школа DeeClub точно знает, как превратить этот год в незабываемое приключение.
Почему DeeClub — это любовь с первого занятия?
Тренеры-чемпионы
Преподаватели DeeClub — мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира. Они не просто учат технике, но и находят подход к каждому ребёнку — будь то скромный новичок или маленький «энерджайзер».
7 популярных направлений
Каждый найдёт стиль по душе:
- джаз-фанк
- хип-хоп
- кей-поп
- контемпорари
- танцевальный спорт
- шаффл
- брейк-данс.
Занятия по уровню подготовки
Никакой гонки и стресса! Новички, продолжающие и будущие профи занимаются в своем ритме и раскрывают талант шаг за шагом.
Сцена и харизма
Выступления на концертах, участие в турнирах, конкурсах и мастер-классах помогают детям раскрепоститься, поверить в себя и почувствовать вкус настоящих аплодисментов.
Современные залы
Светлые, просторные, с климат-контролем, зеркалами и видеонаблюдением — всё для комфорта, красоты и безопасности.
Первый шаг к успеху
Школа танцев DeeClub — это первый шаг к будущему успеху. Начать просто: приходите на бесплатное пробное занятие, чтобы выбрать направление и группу, подходящую именно вашему ребёнку.
Не ждите, записывайте ребенка на первое бесплатное пробное занятие, которое поможет определить его таланты и склонности, выбрать любимое направление и подходящую группу.
Записаться на пробное занятие можно:
- по телефону 8-499-653-67-10
- по ссылке quiz.deeclub.ru
DeeClub ждёт вас!
Координаты: Зеленоград, корпус 402.
Школа танцев DeeClub — шаг к будущему успеху.
Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм (запрещён в РФ).