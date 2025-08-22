Каникулы позади, впереди — новые школьные будни. Но это не повод грустить. Самое время зарядить ребёнка энергией, уверенностью и яркими впечатлениями. И отличный способ сделать это — танцы. Ведь школа — это не только уроки и домашние задания, но и новые друзья, эмоции и движение.

Танцевальная школа DeeClub точно знает, как превратить этот год в незабываемое приключение.