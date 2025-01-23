Танцы для детей в Зеленограде 23.01.2025 Реклама ИП Гордеев С.В. ИНН:504409980141 erid:2VSb5y2QKHr

У детей уйма энергии, но она уходит на игры, тиктоки, кино и мультики?

Волнуетесь о своем ребенке и хотите для него успешного будущего?

Спортивная танцевальная школа «DeeClub» (Зеленоград, ТЦ «Юность», 2-й этаж) предлагает выбор из самых модных и актуальных стилей.

Вот, посмотрите как весело и интересно проходят внутренние соревнования «DeeClub»:

Как попасть в группу?

Расскажем про каждый этап отдельно. У «DeeClub» свой авторский подход работы с новыми учениками, которым они гордятся.

Презентация клуба. Вам покажут залы и раздевалки, расскажут о направлениях, программе обучения, турнирах, концертах, сборах и мастер-классах, а еще ответят на все волнующие вопросы.

Индивидуальный пробный урок. Тренер проводит индивидуальное пятнадцатиминутное занятие, на котором он вместе с ребенком разучивает несколько движений, и небольшой танец по своему направлению. Вы — родитель, конечно, присутствуете на уроке, и наблюдаете за процессом.

В конце урока тренер дает обратную связь вам по пробному занятию. Это сильные и слабые стороны ребенка, и обязательно — рекомендации.

Дальше ваш ребенок вместе с тренером танцует изученный материал.

Определяемся с группой. После пробного урока тренер определяет ребенка в подходящую ему группу, исходя из уровня и возраста ребенка.

Зачем все это нужно? «DeeClub» — за серьезный подход! Психологически гораздо комфортнее познакомиться с тренером заранее, один на один. Родитель может задать все интересующие вопросы лично.

Тренеру необходимо посмотреть танцевальный уровень ребенка, и дальше определить его в комфортную для него группу.

Почему вам нужно записать ребёнка на танцы?

Танцы в виде дополнительного образования приносят исключительную пользу. Знаете ли вы, что через танец, движение развиваются определенные части головного мозга, отвечающие за логическое и математическое мышление? Владение телом даёт уверенность, способность быстро и гибко мыслить.

Дети учатся не только побеждать, но и проигрывать, что гораздо важнее!

Занимайтесь танцами — и никакие ЕГЭ и ОГЭ не будут страшны.

«DeeClub» против устаревших направлений!

«DeeClub» разбирается в том, что интересно ученикам. В школе преподают самые интересные танцевальные стили. Каждый ребенок, приходя в «DeeClub», чувствует себя современным, ему интересно и легко. Эти танцы — лучшая возможность для ребенка и подростка выплеснуть эмоции, что полезно в любом возрасте.

А теперь подробнее о направлениях

Контемпорари. Это многогранный танцевальный стиль, который сочетает элементы классической хореографии с современными направлениями. Он развивает как физическую технику, так и эмоциональную выразительность, позволяя танцорам передавать чувства и переживания.

Хип-хоп. Танец и спорт одновременно. Он развивает координацию, чувство ритма, способность быстро принимать решения (в импровизации) и повышает выносливость организма. Тело танцора становится сильным, гибким и спортивным.Занятия танцами помогут подвижным детям снять эмоциональное напряжение.

Брейк-данс. Танец сильных. Тренировки задействуют все группы мышц. Занятия «нижним» брейком наращивают выносливость. «Верхний» укрепляет спину и тренирует чувство ритма. Чем дольше ребенок занимается танцами, тем более сложные элементы сможет выполнять.

Танцевальный спорт. Развивает все группы мышц и делает фигуру красивой и рельефной. Он совершенствует память, логику и мышление. Во время занятий требуется запоминать композиции, анализировать полученную от тренера информацию и прорабатывать ее.

Джаз-фанк. Спонтанность и импульсивность — характерные особенности танца. Он по-настоящему приковывает внимание! На занятиях в «DeeClub» учат импровизировать, нестандартно мыслить, демонстрировать эмоции с помощью движений.

Шаффл. Лидер по энергозатратам и интенсивности. Каждое занятие можно приравнять к полноценной интервальной кардиотренировке. Тренеры учат детей избавляться от скованности, зажатости и неловкости. Для этого стиля также характерна импровизация.

Кей-поп. Это не только музыкальный жанр, но и целая культура, включающая в себя невероятные хореографии, стиль и шоу. Уроки кей-попа помогают развивать музыкальность и координацию, а также укрепляют физическую форму и улучшают гибкость. На занятиях изучают танцевальные номера по видео знаменитых групп, что позволяет погрузиться в атмосферу любимых исполнителей.

Координаты

Школа танцев «DeeClub» — шаг к будущему успеху. Не ждите, записывайте ребенка на первое бесплатное пробное занятие, которое поможет определить его таланты и склонности, выбрать любимое направление и подходящую группу. «DeeClub» ждет именно вас!

Записаться на пробное занятие можно:

Подробнее о школе: Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм (запрещён в РФ).
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