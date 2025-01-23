Как попасть в группу?

Расскажем про каждый этап отдельно. У «DeeClub» свой авторский подход работы с новыми учениками, которым они гордятся.

Презентация клуба. Вам покажут залы и раздевалки, расскажут о направлениях, программе обучения, турнирах, концертах, сборах и мастер-классах, а еще ответят на все волнующие вопросы.

Индивидуальный пробный урок. Тренер проводит индивидуальное пятнадцатиминутное занятие, на котором он вместе с ребенком разучивает несколько движений, и небольшой танец по своему направлению. Вы — родитель, конечно, присутствуете на уроке, и наблюдаете за процессом.

В конце урока тренер дает обратную связь вам по пробному занятию. Это сильные и слабые стороны ребенка, и обязательно — рекомендации.

Дальше ваш ребенок вместе с тренером танцует изученный материал.

Определяемся с группой. После пробного урока тренер определяет ребенка в подходящую ему группу, исходя из уровня и возраста ребенка.

Зачем все это нужно? «DeeClub» — за серьезный подход! Психологически гораздо комфортнее познакомиться с тренером заранее, один на один. Родитель может задать все интересующие вопросы лично.

Тренеру необходимо посмотреть танцевальный уровень ребенка, и дальше определить его в комфортную для него группу.