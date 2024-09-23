Направления
Спортивные бальные танцы:
- латина — ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль, джайв
- стандарт — вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп
Современные эстрадные танцы:
- hip-hop, contemporary, high heels, juzz funk, dance show.
Есть группы для учащихся разных возрастов:
- для малышей 4-6 лет
- для детей
- для взрослых 18+.
Руководитель школы танцев в Зеленограде — Виталий Сурма
- 8-кратный серебряный призер чемпионатов России среди профессионалов
- Вице-чемпион Европы среди профессионалов, финалист Чемпионата Мира
- Участник телепроекта «Танцы со звёздами»
- Хореограф-постановщик Венского Бала и Бала в Государственном Кремлёвском Дворце
- Хореограф-постановщик фильмов, сериалов, клипов и шоу
- Судья и тренер международной категории WDC.
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3 школы танцев в Зеленограде:
- ДК МИЭТ, пл. Шокина, 1, стр. 2
- д. Голубое, Тверецкий пр-д, стр. 23, Васильевский лицей
- KiNDERХОЛЛ, МЖК, к533
Телефон: 8-985-244-00-74
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