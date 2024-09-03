У вас подвижный артистичный и зажигательный ребенок? Или, может, вы хотите, чтобы ваш ребенок таким стал? Хотите улучшить осанку и здоровье вашей дочери или сыну?
Танцевальный спортивный клуб «Н-Данс» ждет детей в свою дружную танцевальную команду.
Профессиональные тренеры коллектива «Н-Данс» окружат вниманием вашего ребенка. В «Н-Данс» стараются найти ключ к сердцу каждого ученика, заполнив его занятие интересными и очень полезными танцевальными упражнениями. Шаг за шагом ученики становятся не просто танцорами, а настоящими актерами, мастерами своего дела.
Участие в конкурсах, танцевальных вечерах, концертах, фотосессиях, батлах, — все это ждет вас и ваших детей в клубе «Н-Данс». Станьте лучшими из лучших вместе с «Н-Данс».
Успейте записать ребенка или записаться сами в группы:
- Спортивного бального танца
- Бальных танцев для взрослых
- Соло латины для взрослых
- Современного танца
- Ритмики для детей
- Актерского мастерства
- Брейк данса
Спортивная форма, спортивный характер, прекрасное настроение гарантировано вам на тренировках в «Н-Данс».
Место проведения: Зеленоград, корпус 1514, 4 этаж, клуб «Арена», 2 этаж — танцевальный зал.
Телефон: 8-916-561-37-11, Александра Алексеевна
Сайт
Танцы в Зеленограде. Школа-студия танцев для детей и взрослых ND.