Танцевальный спортивный клуб «Н-Данс» ждет детей в свою дружную танцевальную команду.

Профессиональные тренеры коллектива «Н-Данс» окружат вниманием вашего ребенка. В «Н-Данс» стараются найти ключ к сердцу каждого ученика, заполнив его занятие интересными и очень полезными танцевальными упражнениями. Шаг за шагом ученики становятся не просто танцорами, а настоящими актерами, мастерами своего дела.



Участие в конкурсах, танцевальных вечерах, концертах, фотосессиях, батлах, — все это ждет вас и ваших детей в клубе «Н-Данс». Станьте лучшими из лучших вместе с «Н-Данс».



Успейте записать ребенка или записаться сами в группы:

Спортивного бального танца

Бальных танцев для взрослых

Соло латины для взрослых

Современного танца

Ритмики для детей

Актерского мастерства

Брейк данса

Спортивная форма, спортивный характер, прекрасное настроение гарантировано вам на тренировках в «Н-Данс».