Танцевальный спортивный клуб «Н-Данс» ждет детей в свою дружную танцевальную команду 03.09.2024 Peклама ИП Нестерова А.А. ИHH:773570283906 еrid:2VSb5zHB3sv

У вас подвижный артистичный и зажигательный ребенок? Или, может, вы хотите, чтобы ваш ребенок таким стал? Хотите улучшить осанку и здоровье вашей дочери или сыну?

Танцевальный спортивный клуб «Н-Данс» ждет детей в свою дружную танцевальную команду.

Профессиональные тренеры коллектива «Н-Данс» окружат вниманием вашего ребенка. В «Н-Данс» стараются найти ключ к сердцу каждого ученика, заполнив его занятие интересными и очень полезными танцевальными упражнениями. Шаг за шагом ученики становятся не просто танцорами, а настоящими актерами, мастерами своего дела.

Участие в конкурсах, танцевальных вечерах, концертах, фотосессиях, батлах, — все это ждет вас и ваших детей в клубе «Н-Данс». Станьте лучшими из лучших вместе с «Н-Данс».

Успейте записать ребенка или записаться сами в группы:

  • Спортивного бального танца
  • Бальных танцев для взрослых
  • Соло латины для взрослых
  • Современного танца
  • Ритмики для детей
  • Актерского мастерства
  • Брейк данса

Спортивная форма, спортивный характер, прекрасное настроение гарантировано вам на тренировках в «Н-Данс».

Место проведения: Зеленоград, корпус 1514, 4 этаж, клуб «Арена», 2 этаж — танцевальный зал.

Телефон: 8-916-561-37-11, Александра Алексеевна
Сайт

Танцы в Зеленограде. Школа-студия танцев для детей и взрослых ND.
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