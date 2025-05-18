Приглашаем вас на уникальное событие в мире танца



Это мероприятие будет посвящено 6-летию студии N-Dance, а также открытию нового филиала по адресу: Зеленоград, корпус 1841, 3 этаж.



«Пульс танца» — это не просто концерт, а целое путешествие в мир движений и ритмов вместе со студией живой перкуссии Dedovdrums.



В программе — выступления в различных стилях: от бальных танцев до современных уличных направлений. Танцевальные номера будут сопровождаться живыми барабанами, что создаст неповторимую атмосферу и позволит зрителям полностью погрузиться в происходящее на сцене.



Не упустите возможность увидеть, как танец оживает, передаёт эмоции и объединяет зрителей и исполнителей.