Руководителями школы являются:
- Герман и Екатерина Афоновы, мастера спорта с тренерским опытом более 8 лет
- Владислав Бородинов — хореограф телепроекта «Танцы со звездами», судья международной категории.
Ученики школы — действующие чемпионы России, чемпионы Зеленограда, призеры и победители чемпионата Москвы.
На последнем чемпионате России по танцевальному шоу ученики клуба «Звезда» завоевали 6 золотых и 6 призовых медалей.
Собственная разработка — «Персональный танцевальный проект», индивидуальная программа работы с каждым учеником. Клуб «Звезда» достигает цели на пути к танцевальной мечте.
В школе можно не только научиться танцевать профессионально, но и просто получить удовольствие от движений. Вдохновляйтесь и танцуйте!
Первое индивидуальное занятие бесплатное!
Запись: по телефону 8-985-213-41-50
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