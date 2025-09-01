Развитие интеллекта

Наше общее стремление — видеть детей успешными, вооруженными знаниями и умениями, которые помогут им в жизни, реализующими свой потенциал и уверенно ориентирующимися в современном мире. Однако, повсеместное распространение электронных устройств и непрерывное погружение в интернет создают препятствия для полноценного развития умственных способностей и образовательных навыков у подрастающего поколения.

Цифровое пространство захватывает их внимание, что неизбежно ведет к угасанию интереса к учебе и отвлечению от традиционных источников знаний. Крайне важно установить здоровый баланс между учебной деятельностью и временем, проведенным с гаджетами, для обеспечения гармоничного развития. Совместные усилия родителей и педагогов необходимы для формирования условий, в которых дети смогут не только получать актуальную информацию, но и оттачивать критическое мышление, креативность и социальные навыки, необходимые для успешной адаптации в нашем динамичном мире.



