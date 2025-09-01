Здесь созданы прекрасные условия для комфортного пребывания детей и их родителей, просторные, нестандартные аудитории с современным оборудованием.
Занятия проходят в небольших группах, дети распределяются по возрасту и в зависимости от уровня владения предметом.
Прямо сейчас в «Талант-клубе» идет набор — рассказываем, на какие направления.
Наше общее стремление — видеть детей успешными, вооруженными знаниями и умениями, которые помогут им в жизни, реализующими свой потенциал и уверенно ориентирующимися в современном мире. Однако, повсеместное распространение электронных устройств и непрерывное погружение в интернет создают препятствия для полноценного развития умственных способностей и образовательных навыков у подрастающего поколения.
Цифровое пространство захватывает их внимание, что неизбежно ведет к угасанию интереса к учебе и отвлечению от традиционных источников знаний. Крайне важно установить здоровый баланс между учебной деятельностью и временем, проведенным с гаджетами, для обеспечения гармоничного развития. Совместные усилия родителей и педагогов необходимы для формирования условий, в которых дети смогут не только получать актуальную информацию, но и оттачивать критическое мышление, креативность и социальные навыки, необходимые для успешной адаптации в нашем динамичном мире.
Стоимость одного индивидуального занятия — 2000 рублей.
Это процесс улучшения навыков с помощью устного счета. Методика вычислений в уме способствует гармоничному развитию ребенка, активируя работу правого полушария мозга. В результате улучшаются концентрация, творческое и аналитическое мышление, память, воображение, логика и интуиция. В итоге, это приводит к повышению успеваемости.
Стоимость групповых занятий — 6400 руб./месяц.
Стоимость одного индивидуального занятия — 2000 рублей.
Нейротренировки — это специальные упражнения, направленные на развитие и укрепление когнитивных функций мозга. Они помогают улучшить память, внимание, мышление и другие важные навыки, необходимые для эффективной работы и повседневной жизни.
Преимущества регулярных тренировок:
- улучшение памяти и способности к запоминанию новой информации
- повышение концентрации внимания и способности к длительной фокусировке
- развитие мышления и аналитических способностей
- укрепление нейронных связей и профилактика возрастных изменений
- повышение работоспособности и эффективности в решении задач.
«Талант-клуб» предлагает комплексную подготовку к школе, закладывая фундамент для будущих успехов. В этот важный период «Талант-клуб» помогает детям развить тягу к знаниям и интерес к учебе.
Занятия охватывают:
- развитие речи — через изучение природы, окружающего мира и литературы дети учатся создавать истории по картинкам, анализировать звуки и буквы, осваивают чтение и знакомятся с основами языка
- математика — ребята изучают геометрические формы, сравнивают размеры, учатся ориентироваться во времени и пространстве, осваивают числа, цифры и основы арифметики, решая логические задачи
- художественное творчество — дети раскрывают свой потенциал через лепку, рисование, оригами, аппликацию и конструирование.
Стоимость групповых занятий — 6400 руб./месяц.
Стоимость одного индивидуального занятия — 2000 рублей.
Подготовка к поступлению в лучшие лицеи и гимназии, а также по учебной программе 1/3. Важно! Запись на занятия проходит только после индивидуальной диагностики.
Стоимость групповых занятий — 7200 руб./месяц.
Стоимость одного индивидуального занятия/диагностики — 2500 рублей.
Это одно из немногих направлений в детских развивающих центрах, которое обладает огромной ценностью. Многие считают, что каллиграфия помогает лишь улучшить почерк. Да, это так, но не только. Она способствует правильному положению руки, освоению письма, соединению букв, а также развитию памяти, мышления и грамотности. При правильной технике письма и графическом оформлении улучшаются моторные навыки, речь, зрительное восприятие и пространственная координация.
Стоимость одного индивидуального занятия — 2000 рублей.
Это персонализированные занятия. В школе у ребенка могут возникать различные трудности, и без них, как правило, не обходится. Например, он может быстро уставать, легко отвлекаться, плохо запоминать и осваивать материал, проявлять неусидчивость или, наоборот, быть медлительным. Также он может часто приходить в плохом настроении. Нейропсихология направлена на решение этих проблем и разработку индивидуальной программы для каждого ребенка на основе диагностики. Кроме того, она помогает скорректировать эмоциональные и волевые трудности.
Стоимость одного индивидуального занятия — 3000 рублей (60 минут).
Стоимость диагностики — 3500 рублей (90 минут).
Коэффициент интеллекта (IQ) — это показатель умственных способностей человека, который можно развивать и улучшать. Высокий IQ открывает новые возможности в образовании, карьере и личностном росте.
Занятия направлены на увеличения скорости переработки информации, тренировку учебных навыков, произвольного внимания, усидчивости, сосредоточенности, логики, тренировку концентрации произвольного внимания, стратегического мышления, улучшают память.
Стоимость одного индивидуального занятия — от 2500 рублей (45 минут).
В структуру работы логопеда-дефектолога Арбатской Алены Сергеевны входит:
- постановка и автоматизация звуков
- нарушение слоговой структуры слова
- развитие фонематических процессов
- обогащение словарного запаса
- развитие лексико-грамматического строя речи
- развитие понимания речи
- проблемы с письмом и чтением в школе
- ведение индивидуальных и групповых логопедических занятий.
Специалист принимает детей от 2 лет.
Стоимость одного индивидуального занятия — 2000 рублей, диагностики — 2500 рублей.
В структуру работы логопеда-дефектолога Дроздовой Екатерины Анатольевны входят:
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, охватывающие широкий спектр навыков.
На занятиях уделяется внимание артикуляционной и пальчиковой гимнастике, совершенствуется произношение звуков, стимулируется общее речевое развитие, а также тренируются внимание, память, мышление, логика и восприятие. Обучение чтению происходит с помощью логопедических пособий, а также происходит работа над графомоторикой — правильной постановкой руки и движениями при письме. Важно отметить, что эти занятия также являются эффективной профилактикой дислексии и дисграфии.
Стоимость одного индивидуального занятия — от 2500 рублей. (45 мин.)
Это интересные и познавательные занятия для юных исследователей всего нового и интересного. В программе: окружающий мир, цифры, буквы, геометрическая фигуры, времена года, явления природы и так далее.
Занятия способствуют развитию у ребенка когнитивных навыков, таких как логическое мышление, память, умение обобщать информацию и делать выводы. Параллельно совершенствуется речь: дети учатся внимательно воспринимать услышанное, отвечать на вопросы, пересказывать и контролировать громкость голоса. Физическое развитие достигается через тренировку мелкой и крупной моторики: осваивается правильное обращение с пишущими инструментами, изучается рисование геометрических фигур.
Стоимость групповых занятий 6400 руб./месяц.
Программа адаптирована для учеников любого возраста и уровня владения языком. Каждое занятие построено на увлекательных интерактивных упражнениях, где главное — практика живого английского. Дети учатся свободно и грамотно формулировать свои идеи, легко понимать собеседника и отвечать на вопросы. Используются проверенные зарубежные методики, чтобы помочь детям преодолеть языковой барьер и обрести уверенность в общении на английском.
Стоимость групповых занятий 6400 руб./месяц.
Спидкубинг — курс скоростной сборки кубика Рубика, тренажера логического мышления. Занятия проводятся для детей от 6 лет.
Сборка кубика Рубика — это каждый раз решение логической задачи, поэтому спидкубинг развивает интеллект, пространственное воображение, память, речь и увеличивает скорость мышления.
На занятиях по спидкубингу дети будут:
- изучать принципы решения головоломок, правильных алгоритмов сборки различных кубиков
- отрабатывать техники сборки кубика Рубика, чтобы увеличить скорость
- достигать на каждом этапе обучения.
Занятие длится 60 минут. Это время оптимально для поддержания интереса ребенка.
Курс длится 6 месяцев после прохождение обучения детям выдается сертификат.
Стоимость групповых занятий 5000 руб./месяц.
«Талант-клуб» ведёт свою деятельность на основании выданной Департаментом образования Москвы лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Записывайтесь на пробные занятия в детский центр «Талант клуб».
По всем вопросам и для записи на занятия обращайтесь по телефонам: 8-926-855-65-85, 8-495-981-56-01
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3
Сайт: https://talent-club.ru
Вконтакте: https://vk.com/talantclub77
Телеграм: @talentclub5
Инстаграм: @talentclub5 (запрещён в РФ)