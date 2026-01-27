Один из лучших официальных таксопарков в Москве — Победа 555, отмеченный высоким рейтингом, набирает водителей на легковом и грузовом транспорте, а также курьеров для подключения к системе Яндекс Go.
Преимущества таксопарка:
- минимальная комиссия
- моментальный вывод денежных средств на карту
- поддержка водителей 24/7
- помощь в оформлении документов (регистрация в системе Кис"Арт", прохождение аттестации, оформление электронного путевого листа, заключение трудового договора и т. д.)
- аренда авто на выгодных условиях
По вопросам трудоустройства и другим вопросам можно обращаться по номеру 8-985-853-55-55.
Для связи:
в WhatsApp — https://wa.me/message/FZRWD27EHYH2H1
Telegram — https://t.me/TaxoparkPobeda555
