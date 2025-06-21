Как это работает? Голосуйте в телеграм-канале «Сыроварни» за вариант из топ-4:

— Сырники из рикотты со сметаной и вареньем

— Паштет из куриной печени

— Фокачча со страчателлой и фисташками

— Пицца Маргарита

— Пицца Бьянка с окороком и грибами

— Брускетта с тамбовским окороком