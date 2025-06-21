«Сыроварня» запускает вкусную акцию — и решать вам! 21.06.2025 Peклама OOO «Малина» ИHH:9704244391 еrid:2Vtzqwb2SnJ

Теперь не просто доставка — а доставка с подарком!
Акция «1+1»

Закажите любое блюдо из меню — и получите второе в подарок. А самое интересное: Именно вы решаете, какое блюдо будет бесплатным!

Как это работает? Голосуйте в телеграм-канале «Сыроварни» за вариант из топ-4:
— Сырники из рикотты со сметаной и вареньем
— Паштет из куриной печени
— Фокачча со страчателлой и фисташками
— Пицца Маргарита
— Пицца Бьянка с окороком и грибами
— Брускетта с тамбовским окороком

Голосуйте!

Заказывайте на сайте — и автоматически получайте выбранное блюдо в подарок.

Наслаждайтесь вдвое больше!

Реклама
Реклама
Фестиваль бега «Крюковские вёрсты» 21 июня — для всех возрастов и уровней подготовки Афиша
Театральный фестиваль под открытым небом на Речном вокзале в субботу 21 июня Афиша
В Зеленограде открылся настоящий центр йоги Реклама
Сообщение о сбитом беспилотнике совпало со звуками взрывов в Зеленограде Новости
Возле ТЦ «Зеленоградский» и на Советской улице ставят знаки платных парковок — она заработает уже завтра Новости
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан Гид
Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне Новости
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Значительные изменения расписания электричек 23-25 мая на МЦД-3 и Ленинградском направлении Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
Список платных парковок в Зеленограде опубликовал департамент транспорта Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Климатическое лето придёт в Москву в конце мая Новости
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру