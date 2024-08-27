Светлана Николаевна Шилина преподаёт английский язык детям более 30 лет.

Имеет высшее образование (Тюменский госуниверситет, факультет романо-германской филологии).



Проводит индивидуальные занятия для:

дошкольников (5-6 лет)

школьников 1-9 классов.

Программа обучения подбирается индивидуально. На занятиях уделяется внимание лексике, грамматике, чтению и говорению с использованием аудио- и видеоматериалов. Возможна помощь с домашним заданием.



Атмосфера на занятиях дружеская. Материал объясняется доступно, дети учатся анализировать, делать выводы, самостоятельно приходить к правильному ответу.



Занятия:

на дому (17-й микрорайон)

дистанционно (платформа Zoom).

Длительность занятий: 60 минут, 90 минут (по запросу).



Стоимость 1 занятия (60 минут): 1500 рублей.

WhatsApp/Telegram: 8-968-407-72-66 — пишите, не всегда возможно ответить на звонок.

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