Светлана Николаевна Шилина преподаёт английский язык детям более 30 лет.
Имеет высшее образование (Тюменский госуниверситет, факультет романо-германской филологии).
Проводит индивидуальные занятия для:
- дошкольников (5-6 лет)
- школьников 1-9 классов.
Программа обучения подбирается индивидуально. На занятиях уделяется внимание лексике, грамматике, чтению и говорению с использованием аудио- и видеоматериалов. Возможна помощь с домашним заданием.
Атмосфера на занятиях дружеская. Материал объясняется доступно, дети учатся анализировать, делать выводы, самостоятельно приходить к правильному ответу.
Занятия:
- на дому (17-й микрорайон)
- дистанционно (платформа Zoom).
Длительность занятий: 60 минут, 90 минут (по запросу).
Стоимость 1 занятия (60 минут): 1500 рублей.
WhatsApp/Telegram: 8-968-407-72-66 — пишите, не всегда возможно ответить на звонок.
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