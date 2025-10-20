Раньше с ними боролись терпением (и плотным тональным кремом).

Сегодня — приходят в клинику эстетической медицины EsteMedika. И решают вопрос светом.

В клинике EsteMedika для коррекции сосудистых звездочек применяется передовая технология IPL (Intense Pulsed Light). В отличие от лазера, IPL работает на широком спектре световых волн, мягко и точно «отключая» проблемные сосуды, не трогая здоровые ткани. Это не агрессивное вмешательство, а скорее — диалог между светом и кожей, где последнее слово остаётся за вами.

А еще процедура IPL эффективна для:

устранения пигментации — веснушек, возрастных пигментных пятен, постакне и солнечных пятен

коррекции возрастных изменений: улучшения упругости и эластичности кожи, сокращения мелких морщин и повышения общего тонуса

уменьшения видимости пор, улучшения текстуры кожи

лечения акне

лечения синдрома сухого глаза

лечения демодекозного блефарита

профилактики халязиона.

Процедура занимает меньше времени, чем перекус в любимом кафе. Она не требует реабилитации, а эффект проявляется уже после первого сеанса.