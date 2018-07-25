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Свежий номер газеты «Будь здоров, Зеленоград!» Читайте онлайн 25.07.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

Фирменные стойки ежемесячной газеты «Будь здоров, Зеленоград!» выставлены в Префектуре, в сети аптек «Медиал», в Экономных аптеках, в городской клинической больнице им. Кончаловского, в ЦКБВЛ ФМБА России (д. Голубое), в поликлиниках, диспансерах, дневных стационарах, в ведущих медцентрах, во Дворце Культуры, в Никольском храме, в фитнес-клубе «Гринсити» и других посещаемых точках округа.

Читайте в этом выпуске:

  • Зеленоградский роддом обрел новый статус;
  • «Томоград» и Центр кинезитерапии проводят совместную акцию;
  • Интервью с заведующим отделением лучевой диагностики горбольницы Борисом Бродецким;
  • Метод гипербарической оксигенации при подготовке к операции на сосудах шеи;
  • Дни открытых дверей в городской больнице;
  • В августе клиника «338» проводит акцию для женщин;
  • Лечение дорсопатии с помощью кинезитерапии;
  • Эстетическая флебология, современные лазерные технологии;
  • Лечение грыж брюшной стенки на современном уровне;
  • Реабилитация в Голубом;
  • Секрет японских долгожителей;
  • Тест на самооценку;
  • «Никольский вестник»: День семьи, любви и верности;
  • Лечение артроза в Центре кинезитерапии.

А также информация о медцентрах, советы психолога, акции и много другой полезной и интересной информации.

Июльский номер издания «Будь здоров, Зеленоград!» можно посмотреть здесь .

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Мы отличаемся!

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