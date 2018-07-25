Фирменные стойки ежемесячной газеты «Будь здоров, Зеленоград!» выставлены в Префектуре, в сети аптек «Медиал», в Экономных аптеках, в городской клинической больнице им. Кончаловского, в ЦКБВЛ ФМБА России (д. Голубое), в поликлиниках, диспансерах, дневных стационарах, в ведущих медцентрах, во Дворце Культуры, в Никольском храме, в фитнес-клубе «Гринсити» и других посещаемых точках округа.
Читайте в этом выпуске:
- Зеленоградский роддом обрел новый статус;
- «Томоград» и Центр кинезитерапии проводят совместную акцию;
- Интервью с заведующим отделением лучевой диагностики горбольницы Борисом Бродецким;
- Метод гипербарической оксигенации при подготовке к операции на сосудах шеи;
- Дни открытых дверей в городской больнице;
- В августе клиника «338» проводит акцию для женщин;
- Лечение дорсопатии с помощью кинезитерапии;
- Эстетическая флебология, современные лазерные технологии;
- Лечение грыж брюшной стенки на современном уровне;
- Реабилитация в Голубом;
- Секрет японских долгожителей;
- Тест на самооценку;
- «Никольский вестник»: День семьи, любви и верности;
- Лечение артроза в Центре кинезитерапии.
А также информация о медцентрах, советы психолога, акции и много другой полезной и интересной информации.
Июльский номер издания «Будь здоров, Зеленоград!» можно посмотреть здесь .
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