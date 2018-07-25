Фирменные стойки ежемесячной газеты «Будь здоров, Зеленоград!» выставлены в Префектуре, в сети аптек «Медиал», в Экономных аптеках, в городской клинической больнице им. Кончаловского, в ЦКБВЛ ФМБА России (д. Голубое), в поликлиниках, диспансерах, дневных стационарах, в ведущих медцентрах, во Дворце Культуры, в Никольском храме, в фитнес-клубе «Гринсити» и других посещаемых точках округа.