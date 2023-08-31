Именно поэтому, делая заказ у SURA SUSHI, можешь быть уверен, что всё будет по высшему разряду! Ведь, помимо свежайших продуктов, в состав их блюд входит ещё пара очень важных ингредиентов: преданность своему делу и внимание ко всем мелочам.