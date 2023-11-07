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Власти Московской области пытаются узаконить строительство завода на месте леса и реки — прямо возле зеленоградских домов и школы Новости
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Число водителей-гонщиков снизилось в три раза после отключения мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса». По итогам мероприятия Реклама
Новый пешеходный переход в 3-м микрорайоне делают прямо в жидкую грязь. Так отреагировали на жалобы пешеходов, что им приходится ходить по стройплощадке Новости
Пельменная сети «Лепим и варим» открылась в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Новости
Зеленоградский детский хор «Кантилена» стал абсолютным золотым чемпионом на Дальневосточной хоровой олимпиаде во Владивостоке Новости
Качество горячей воды полутора сотен зеленоградских домов обещают улучшить к 2026 году. Деньги для этого заложены в бюджет Новости
ГИБДД сообщает о значительном росте числа ДТП. Там это связывают с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости