— Дмитрий, давайте поговорим о том, какие бывают способы защиты данных?

— Информационная безопасность делится на три направления: защита от несанкционированного доступа (компьютерная безопасность), техническая защита информации (защита от шпионажа), криптографическая защита информации.

В рамках первого направления для защиты информации применяются программы и сетевые устройства. К таким относятся антивирусное программное обеспечение, межсетевые экраны, сканеры уязвимостей. Потенциальный злоумышленник, которому необходимо противостоять — хакер.

В рамках второго направления безопасность обеспечивается с использованием технических средств, таких как генераторы акустических и электромагнитных помех, экранирующие и звукоизолирующие материалы. Потенциальный злоумышленник, которому необходимо противостоять — промышленные шпионы и специальные службы. Здесь всё как в кино, даже батарея многоквартирного дома является каналом утечки информации, так как передаёт вибрацию в такт конфиденциального разговора.

В третьем случае применяются криптографические алгоритмы, направленные на обеспечение конфиденциальности и целостности данных. Каждый из нас является активным пользователем криптографии, она встроена в мессенджеры и веб-сайты. Криптография защищает, в целом, от каждого любопытного пользователя.

— Спасибо за такой доступный для понимания ответ. Интересно узнать, чем именно занимаетесь вы?

— Моя работа ближе всего к направлению компьютерной безопасности, навыки из других направлений крайне полезны и помогают выполнять комплексные проекты. Я работаю аудитором по информационной безопасности. За время работы помог большому количеству компаний обеспечить устойчивость -ИТ и -ИБ инфраструктур.

Любая компания, независимо от размера, владеет ценной информацией и ИТ-активами. Злоумышленники могут стремиться завладеть соответствующими данными либо навредить компьютерам, серверам, сетевому оборудованию. Посредством аудита возможно выявить слабые места в системе защиты и устранить их. На практике наиболее востребованы проверка конфигурации средств защиты информации, параметров политик информационной безопасности, оценка полноты реализованных мер защиты, а также анализ архитектуры системы защиты в целом.

Параллельно с работой я обучаюсь в аспирантуре и разрабатываю собственную систему обнаружения атак на Wi-Fi сети. Любопытно, что компании часто не уделяют должного внимания этому направлению, так как полагаются на встроенные механизмы защиты Wi-Fi. Вместе с тем, для ряда предприятий, в особенности промышленных, такой подход не оправдан и несёт существенные риски экономического ущерба. Моя разработка позволяет избежать ущерба, своевременно обнаружить атаку и определить местоположение злоумышленника.