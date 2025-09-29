Проект «Инфобез: супергерои на страже ваших данных» — это захватывающее путешествие в мир кибербезопасности. На примере успехов российских научных коллективов, занимающихся проектами в области информационной безопасности, школьники, студенты и их родители могут окунуться в мир научного творчества, высоких технологий и расследования киберпреступлений. В числе спикеров проекта: преподаватели, учёные и выпускники МИЭТа.
О том, что такое информационная безопасность и о разработках ученых по теме безопасного получения, хранения, передачи и обработки информации нам рассказал один из участников проекта — Дмитрий Буренок, аспирант кафедры информационной безопасности НИУ МИЭТ, многократный победитель международных и всероссийских олимпиад и конкурсов по информационной безопасности.
— Дмитрий, давайте поговорим о том, какие бывают способы защиты данных?
— Информационная безопасность делится на три направления: защита от несанкционированного доступа (компьютерная безопасность), техническая защита информации (защита от шпионажа), криптографическая защита информации.
В рамках первого направления для защиты информации применяются программы и сетевые устройства. К таким относятся антивирусное программное обеспечение, межсетевые экраны, сканеры уязвимостей. Потенциальный злоумышленник, которому необходимо противостоять — хакер.
В рамках второго направления безопасность обеспечивается с использованием технических средств, таких как генераторы акустических и электромагнитных помех, экранирующие и звукоизолирующие материалы. Потенциальный злоумышленник, которому необходимо противостоять — промышленные шпионы и специальные службы. Здесь всё как в кино, даже батарея многоквартирного дома является каналом утечки информации, так как передаёт вибрацию в такт конфиденциального разговора.
В третьем случае применяются криптографические алгоритмы, направленные на обеспечение конфиденциальности и целостности данных. Каждый из нас является активным пользователем криптографии, она встроена в мессенджеры и веб-сайты. Криптография защищает, в целом, от каждого любопытного пользователя.
— Спасибо за такой доступный для понимания ответ. Интересно узнать, чем именно занимаетесь вы?
— Моя работа ближе всего к направлению компьютерной безопасности, навыки из других направлений крайне полезны и помогают выполнять комплексные проекты. Я работаю аудитором по информационной безопасности. За время работы помог большому количеству компаний обеспечить устойчивость -ИТ и -ИБ инфраструктур.
Любая компания, независимо от размера, владеет ценной информацией и ИТ-активами. Злоумышленники могут стремиться завладеть соответствующими данными либо навредить компьютерам, серверам, сетевому оборудованию. Посредством аудита возможно выявить слабые места в системе защиты и устранить их. На практике наиболее востребованы проверка конфигурации средств защиты информации, параметров политик информационной безопасности, оценка полноты реализованных мер защиты, а также анализ архитектуры системы защиты в целом.
Параллельно с работой я обучаюсь в аспирантуре и разрабатываю собственную систему обнаружения атак на Wi-Fi сети. Любопытно, что компании часто не уделяют должного внимания этому направлению, так как полагаются на встроенные механизмы защиты Wi-Fi. Вместе с тем, для ряда предприятий, в особенности промышленных, такой подход не оправдан и несёт существенные риски экономического ущерба. Моя разработка позволяет избежать ущерба, своевременно обнаружить атаку и определить местоположение злоумышленника.
— Дмитрий, как вы оцениваете отечественные разработки в сфере безопасности данных? Какие здесь есть особенности и тенденции?
— За последнее время число отечественных вендоров существенно увеличилось. Прошло несколько волн импортозамещения операционных систем, средств виртуализации, систем управления базами данных, а также средств защиты информации. Этому способствовали новые законодательные требования в части национального режима при осуществлении закупок, а также требования к импортозамещению для критической информационной инфраструктуры и государственных компаний.
Отечественные разработки в сфере информационной безопасности функциональны и являются конкурентными иностранных аналогов. В отечественных решениях с меньшей вероятностью будут присутствовать так называемые недекларированные возможности — скрытые лазейки, которыми могут воспользоваться злоумышленники для проведения атаки.
Последние 5 лет на рынке прослеживались следующие тренды: миграция информационных систем и средств защиты в облако, аутсорсинг информационной безопасности (ИБ как услуга), внедрение технологий ИИ для анализа событий и детектирования. На мой взгляд, соответствующие тренды сохранят актуальность и в будущем. Отдельно стоит отметить сферу развития квантовой и пост-квантовой криптографии. Активно разрабатываются и исследуются новые стандарты шифрования, которые будут устойчивы к квантовым вычислениям.
— Расскажите о том, в каких проектах вы участвуете и как помогаете российским компаниям улучшать технологии, связанные с безопасностью в сфере персональных данных.
— Чаще всего моя работа связана с защитой персональных данных. Это те данные, которые помогают установить личность человека. К ним относится фамилия, имя, номер телефона, сведения о покупках в маркетплейсах и так далее.
Персональные данные имеют особенность периодически утекать в сеть. В этом случае субъектам начинают поступать мошеннические и рекламные звонки, возрастает риск взлома аккаунтов в социальных сетях и личных кабинетов банков, поэтому персональные данные должны быть особым образом защищены.
Весь перечень требований, который должен быть выполнен согласно действующему законодательству для защиты персональных данных, достаточно большой и не уместится даже на 10 страницах A4. Основное: персональные данные должны обрабатываться отдельно от другой информации, доступ к ним должен быть ограничен, а информационная система должна быть оснащена необходимыми средствами защиты информации.
В рамках выполнения комплексного проекта по защите персональных данных необходимо:
изучить и описать все процессы обработки персональных данных компании;
разработать комплект документов;
осуществить моделирование возможных угроз и нарушителей;
спроектировать систему защиты персональных данных;
внедрить средства защиты информации, задать необходимые параметры их работы.
Самый запоминающийся для меня проект в области персональных данных был связан с группой компаний, организующей вещание одного из федеральных ТВ-каналов. Требовалось в короткие сроки обезопасить 5 юридических лиц, каждое из которых владело как собственной ИТ-инфраструктурой, так и использовало общие системы. При этом обрабатывались специальные категории персональных данных (требований к их защите существенно больше). Была проведена большая работа, по итогам которой заказчик остался доволен, утечек информации не было.
— Дмитрий, благодарим вас за интересный рассказ и напоминаем читателям, что подробную информацию о проекте можно найти в группе ВКонтакте «Инфобез: супергерои на страже ваших данных».
